La Embajada de Estados Unidos en México celebró la participación de 5 estudiantes indígenas mexicanos en el programa de liderazgo en el Study of the U.S. Institutes (SUSI) de Massachusetts.

Los estudiantes universitarios viajaron a Estados Unidos para participar en el programa organizado por el Departamento de Estado.

Estudiantes indígenas representan a México en programa de liderazgo de Massachusetts

A través de redes sociales, la embajada de Estados Unidos en México compartió la llegada de los estudiantes indígenas a Massachusetts.

Los 5 estudiantes viajaron gracias a una beca del SUSI para compartir el talento mexicano durante las actividades del programa.

Se trata de los estudiantes de comunidades indígenas:

Ernesto, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Alfredo, de la Universidad Autónoma de Chiapas

Citlalli, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Germán, de la Universidad de Quintana Roo

Alondra Paola, de la Universidad Autónoma del Estado de México

El programa de liderazgo al que asisten se da en el marco del bicentenario de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Este evento se realizará en el Institute for Training and Environment de Masachusetts organizado por el Departamento de Estado.

Éste #TalentoMexicano proviene de comunidades indígenas y participa en el programa de liderazgo SUSI del @StateDept. ¡Orgullo! #DosNacionesUnFuturo pic.twitter.com/XzlSsSVPK2 — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 19, 2022

Estudiantes afrodescendientes mexicanas también participan en programa de liderazgo SUSI

Por otra parte, la embajada también presumió la participación de estudiantes mexicanas afrodescendientes en el programa de liderazgo SUSI.

Las 3 estudiantes viajaron a la Universidad de Arizona para ser parte del programa organizado con motivo del aniversario 200 de la relación bilateral con México.

Se trata de:

Luz Clara Cisneros Ayala, del Instituto Tecnológico Pinotepa, Oaxaca

Marian Rodríguez, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Karen Guadalupe Sánchez López, de la Universidad Veracruzana

El #TalentoMexicano perteneciente a comunidades afrodescendientes que participa en el programa de liderazgo #SUSI en la @uarizona. ¡Orgullo! #JuntosProsperamos pic.twitter.com/4ubL940g0T — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 17, 2022

Estos programas se realizan como parte de las acciones de Estados Unidos para fortalecer la relación bilateral entre ambos países, a menos de un mes de que se lleve a cabo la Cumbre de las Américas 2022 en Los Ángeles, California.