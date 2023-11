Por la celebración del Día de Muertos, el partido Morena dedicó una tradicional calaverita literaria al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien se refiere como “el líder titánico”, en la que alaba la figura presidencial y destaca algunas de las frases que ha popularizado.

En sus redes sociales, Morena compartió una calaverita animada para AMLO, en la que, como era de esperarse, los versos estaban dirigidos a ensalzar la figura de López Obrador y de paso, destacar algunas de las frases popularizadas por el mandatario.

La calaverita a AMLO trata sobre cómo “la muerte” toca la puerta de Palacio Nacional buscando al presidente para entender por qué hay tanto revuelo con él: “¿Qué tiene ese dirigente que vuelve loco al falsario?”, se preguntó la calaca.

Al salir, López Obrador la saluda y comienzan a platicar. Durante la extensa charla, AMLO le enseña a “la flaca” algunas de las principales premisas del obradormismo como “primero los pobres”, “revolución de las conciencias”, “amor con amor se paga” y hasta una de las expresiones de rechazo más conocidas como lo es el “fuchi caca”.

Para finalizar la calaverita, “la huesuda” le perdona la vida al tabasqueño y se va de Palacio Nacional.

En el marco del Día de Muertos 2023, esta fue la calaverita que Morena le dedicó a AMLO:

“Llega una flaca a Palacio, buscaba ver al presidente

‘¿Qué tiene ese dirigente que vuelve loco al falsario?’

¿Por qué no hay mañanera de AMLO hoy jueves 2 de noviembre 2023?

Sale un señor muy sonriente: ‘¡Buenos días, ánimo, ánimo!’

La parca le enseña los dientes y entrevista al líder titánico

Aprendió sobre militancia y que primero los pobres

que la oposición anda sobres con absoluta ignorancia

Gran alumna fue la flaca y dominó como ciencia la revolución de conciencias

Y que al PRIAN, ¡fuchi caca!

‘Tú sigue haciendo tu chamba, hoy te perdono la vida’

‘Llévame a la salida que amor con amor se paga’”.

El comunicador Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”, dedicó una calaverita al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia de este miércoles.

Durante la mañanera de hoy 1 de noviembre de 2023, Lord Molécula leyó una calaverita literaria que preparó su equipo especialmente dedicada para el presidente López Obrador.

Con versos y rimas, Lord Molécula alabó la labor de López Obrador al frente del gobierno federal y, de paso, le envió un piropo.

En el texto, el comunicador relata cómo la “muerte” entabla una conversación con el presidente y al querérselo llevar, López Obrador se resiste y le pide dejarlo culminar su mandato.

Finalmente, la “huesuda” le da la oportunidad de continuar con vida en la tierra y seguir al frente del gobierno.

Esta es la calaverita que Lord Molécula le dedicó a AMLO:

La Parka a la Mañanera llegó, en primera fila se sentó, con el presidente López Obrador se presentó y éste del susto brincó.

Ya te llegó tu hora, patrón. El presidente le hizo una petición ‘huesudita no me lleves al panteón, ¿qué no ves que estoy al final de mi gestión?’

Obrador déjate de tanta alharaca, ya te cargó la calaca, olvídate de la polaca y es hora de que te tires en la hamaca.

López Obrador intentó una persuación: ‘Calaquita, es tiempo de la cuarta transformación y no le puedo fallar a la nación, dame chance de acabar con la corrupción’

La flaca le respondió con voz omnipotente: ‘Ok. Te dejo entre tanto muerto viviente, confiado plenamente en que serás el mejor presidente’”

Calaverita de Lord Molécula a AMLO