Un médico tradicional envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) donde lo regaña por entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, coordinadora de la defensa de la 4T.

Desde la conferencia mañanera del 19 de septiembre, el guardián de las tradiciones le aseguró al presidente AMLO que es “una ofensa” haber realizado dicha entrega.

A través de la reportera Martha Obeso de Esfera Noticias, Santiago Ortela reiteró al mandatario que su ceremonia para la corcholata ganadora de Morena no tuvo el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas de los pueblos de México.

Cabe señalar que luego de que Claudia Sheinbaum fuera levantada como la ganadora indiscutible de la encuesta de Morena, AMLO le entregó la coordinación del movimiento que inició.

Santiago Ortela, médico tradicional, reclamó al presidente por realizar una ceremonia de entrega de bastón de mando sin el permiso de los pueblos originarios.

Cabe señalar que Santiago Ortela, que representa a 68 pueblos originarios reconocidos fue quien entregó el bastón de mando a AMLO el 1 de diciembre de 2018.

Asimismo, explicó la importancia del bastón de mando como instrumento generador de conciencia y aseveró que la entrega de éste requiere del permiso de todos los abuelos guardianes de las tradiciones sagradas.

Por ello, resaltó que la ceremonia que realizó con Claudia Sheinbaum, donde le entregó el bastón, es considerado por los pueblos originarios y sus ancianos como una ofensa.

“El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centro ceremoniales ancestrales. Como representante quiero decir que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe usar como he visto en redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones. Para nosotros es una ofensa”

Santiago Ortela, médico tradicional