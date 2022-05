Sobre el encuentro entre militares de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y elementos del CJNG en Nueva Italia, Michoacán, el general Luis Crescencio Sandoval asegura que no se tenía que actuar con la fuerza, pues los civiles no estaban armados.

Luego de que circuló un vídeo en el que elementos de la Sedena son perseguidos por el CJNG , Luis Crescencio Sandoval aseguró que no se debía actuar con la fuerza.

Durante la conferencia mañanera del viernes 13 de mayo, el secretario de la Defensa Nacional dijo que los bloqueos en los caminos de Nueva Italia, Michoacán, fueron realizados por civiles desarmados y que no representaban un peligro para los militares.

Luego de que el 10 de mayo circuló un vídeo en donde se aprecia a elementos de la Sedena perseguidos por el CJNG en una carretera de Nueva Italia, Luis Crescencio Sandoval aclaró por qué evadieron una confrontación.

De acuerdo con las palabras del secretario de Defensa, los civiles que viajaban dentro de las camionetas buscaban que los militares salieran de las zonas, ubicadas en Nueva Italia, porque escondían laboratorios y plantíos clandestinos.

Sandoval compartió que los bloqueos ocurrieron en las zonas de Cuatro Caminos y Potrerillo de Corda, pero que ninguno de los hombres estaba armado , por lo que la milicia mexicana no actuó con fuerza en el momento.

“El primero en Potrerillo de Corda, era gente desarmada, lo rodean y siguen su camino, en Cuatro Caminos vuelven a ubicar otro bloqueo de personal desarmado y lo evaden al ver que no representaba un peligro al personal, no había una agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido este bloqueo en Cuatro Caminos”