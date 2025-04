Beatriz Espejo, escritora, investigadora y docente, no duda en presumir que, en cuestión de amores “he tenido muy buena suerte”.

En entrevista para SDPnoticias a propósito de la nueva edición de Cuentos Reunidos, Beatriz Espejo recordó el amor que ha vivido a lo largo de su vida, que compartió por 40 años con Emmanuel Carballo, a quien dedicó un cuento que se encuentra en esta compilación de su obra.

La escritora, de 85 años de edad, también destacó que dedicó su vida, no solo al amor hacia su familia, sino a su carrera como escritora, a la docencia y la investigación, por lo que se considera una mujer “muy trabajadora”.

En la última edición de Cuentos Reunidos del Fondo de Cultura Económica (FCE), se reúnen 66 cuentos de diferentes épocas literarias, desde sus primeros cuentos publicados en 1979, hasta los más recientes, incluidos en esta nueva edición.

Beatriz Espejo recordó que el romance ha acompañado su vida y consideró que, en cuestión de amores, ha tenido “muy buena suerte”.

Esto lo compartió en Cuentos Reunidos, donde se encuentra “Los delfinios blancos”, cuento que dedicó a su esposo, el ensayista y crítico literario Emmanuel Carballo, con quien estuvo felizmente casada por 40 años.

Sin embargo, este no fue el único matrimonio que tuvo Beatriz Espejo, quien compartió que quiso mucho a su primer esposo; sin embargo, no pudieron ser felices juntos porque se llevan muy mal.

“Me casé dos veces, la primera vez no fui nada de feliz a pesar de que quería a mi marido y él me quería a mí, pero nos llevábamos mal. Me divorcié de él, fui yo la que se quiso divorciar y a los 10 meses me casé con Emmanuel Carballo que fue mi marido durante 40 años, o sea que en amores he tenido muy buena suerte”

Beatriz Espejo