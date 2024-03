A pesar de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) recomendó no transmitir el programa ‘La Hora Nacional’ a partir del 24 de marzo, las emisoras de radio ―con excepción de tres― hicieron caso omiso y este domingo lo pasaron en su horario habitual.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una medida cautelar contra La Hora Nacional ante una queja del PAN por haber favorecido a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en sus contenidos durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, la CIRT advirtió a sus afiliados que corrían el riesgo de ser sancionados si emitían el programa.

En un comunicado, la CIRT también aclaró que La Hora Nacional atiende a los usos y costumbres de la radio desde hace décadas, más no a una obligación legal, además recordó que su transmisión es gratuita.

Inmediatamente la Secretaría de Gobernación informó que tras sostener un detallado diálogo con la CIRT en donde aseguró que el espacio no tiene sesgos políticos, confió que el programa sería transmitido “como todos los domingos desde hace 87 años” en punto de las 22:00 horas.

Si bien en la mayoría de las estaciones radiofónicas transmitían ‘La Hora Nacional’, sólo en tres ―de Grupo Radiópolis― no fue emitido el programa y se colocó otro tipo de contenido.

Las tres estaciones que no transmitieron La Hora Nacional fueron:

En W Radio se reprodujo un programa sobre el festival ‘Coachella’; en tanto, La Ke Buena y Los 40 Principales se limitaron a reproducir música.

La Hora Nacional para ayer domingo 24 de marzo contó con una entrevista a la escritora Aura García Junco, así como con la participación del grupo ‘La Santa Cecilia’.

Previamente, la CIRT pidió al INE aclarar si al transmitir ‘La Hora Nacional’ los concesionarios corren algún tipo de riesgo.

No obstante, tras sostener un diálogo con autoridades del órgano electoral y de la Segob, la Cámara determinó que cada concesionario difunda el programa en el “ámbito jurídico” que les convenga.

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a actuar con imparcialidad en la resolución de quejas como la reciente sobre el programa radiofónico La Hora Nacional.

Desde Gómez Palacio, Durango, Claudia Sheinbaum se quejó de que el INEactúe de distinta manera cuando se trata de una queja proveniente del PAN y cuando es una de Morena.

La candidata presidencial de la coalición Morena-PT-Partido Verde reprochó que el INE contestó rápidamente una queja del PAN sobre las transmisiones de La Hora Nacional, pero cuando Morena se quejó de la guerra sucia mediante bots en redes sociales no procedió con una investigación.

De tal manera que Sheinbaum pidió al INE actuar “parejo”, con imparcialidad.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta”

Claudia Sheinbaum