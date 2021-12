Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, aseguró que el presidente AMLO y Jesús Ramírez Cuevas son luchadores incansables.

La declaración de Elizabeth García Vilchis se da luego de que el presidente AMLO dijo que ella no sabrá leer, “pero no es mentirosa”, en su conferencia mañanera del 8 de diciembre.

En Twitter, Elizabeth García Vilchis compartió una foto con el presidente AMLO y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

García Vilchis se refirió al presidente AMLO y a Jesús Ramírez Cuevas como dos luchadores incansables y maestros.

En su conferencia mañanera, el presidente AMLO aseguró que Elizabeth García Vilchis no sabrá leer, pero no dice mentiras.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa.”

AMLO