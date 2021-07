Elena Poniatowska apoya a Sheinbaum en su intención de ser presidenta de México

La escritora y periodista Elena Poniatowska expresó su apoyo hacia la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en su intención de buscar ser presidenta de México.

Lo anterior, debido a que considera que ahora hay muchas más mujeres en puestos importantes.

Durante el programa ConversAFondo, Elena Poniatowska confesó que le encantaría ver a una mujer en la presidencia de México.

Cabe destacar que Elena Poniatowska es amiga y partidaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conversación con la lingüista mixe Yásnaya Elena Aguilar Gil, Elena Poniatowska lamentó que muchas escritoras que no fueron reconocidas en su momento y citó los casos de María Lombardo de Caso, Josefina Vicens o Guadalupe Dueñas.

También refirió el caso de Frida Khalo que pese a ser considerada un ícono actualmente, Poniatowska señaló que en su época sólo era “la mujer de Diego Rivera” o “La Coja”.

Entre otras mujeres importantes que no tuvieron el reconocimiento que merecían en su momento, Elena Poniatowska mencionó a creadoras como Antonieta Rivas Mercado o Nellie Campobello.

“En fin, esas mujeres eran como exhibidas, pues ‘¿por qué se habían atrevido a salirse del huacal?’, ‘¿por qué querían ser distintas?’”, agregó.

Elena Poniatowska ha acompañado a diferentes causas en su vida, una de ellas: la promoción de las culturas originarias.

Por ello, recordó que cuando recibió el Premio Cervantes usó un vestido de satín rojo que mujeres juchitecas le obsequiaron.

Además, Poniatowska aseguró que si se llegara a ganar otro premio, se lo volvería a poner.

En este sentido, la escritora pidió que la enterraran con ese mismo vestido, pues “ya me falta poco”, agregó.

“Yo voy a pedir que me entierren con ese vestido, ya me falta poco. Pero si me saco algún otro premio, me lo vuelvo a poner”

Elena Poniatowska. Escritora y periodista