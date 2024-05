El pueblo de México está a 11 días de participar en las elecciones México 2024 donde se elegirá al próximo o próxima presidenta para el periodo 2024-2030 y los candidatos continúan con sus actividades de campaña.

Será el 2 de junio cuando 9 entidades se disputen la renovación de sus gobiernos estatales, además se elegirán más de 19 mil 738 cargos locales; para la presidencia de la República se enfrentarán dos candidatas y un candidato:

El domingo 19 de mayo se enfrentaron en el último de 3 debates presidenciales en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde tuvieron la oportunidad de contrastar sus proyectos de gobierno antes de que se desarrollen las elecciones 2024.

Luego del tercer debate presidencial, los candidatos aún tienen 7 días más para concluir con sus campañas antes de que se realicen los comicios nacionales para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ello, aquí te presentamos el resumen del 22 de mayo de las actividades de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones México 2024.

Claudia Sheinbaum denunció que la oposición esta reteniendo las credenciales de elector o INEs, como son conocidas, a cambio de un pago de mil o mil 500 pesos.

De acuerdo con la candidata, están “comprando” los votos de simpatizantes de Morena para que no voten el próximo 2 de junio.

Durante si visita en Durango, Sheinbaum llamó a los presentes a no vender su voto y no entregar su credencial para evitar que la oposición haga “fraude electoral”.

Por otra parte, aseguró que su estrategia de seguridad no incluye “declarar guerras” al narcotráfico o al crimen organizado.

Asimismo, Claudia Sheinbaum resaltó que su estrategia para el combate a la inseguridad es darle continuidad a la puesta en marcha por el presidente AMLO.

“Para eso, hemos diseñado una estrategia que es, hasta cierto punto, continuidad de la estrategia del Presidente, porque nosotros no vamos a declarar guerras; eso ya lo probó el país y eso no sirve para nada, al contrario, genera mucha más violencia”

Xóchitl Gálvez aseguró en su visita a la alcaldía Álvaro Obregón que no cree que Claudia Sheinbaum vaya a reconocer los resultados de las elecciones 2024 si pierde.

De acuerdo con Gálvez, la candidata oficialista reconoció en Tercer Grado que “no va a reconocer los resultado si no gana ”, por lo que llamó a la población a no olvidar ir a votar el 2 de junio.

“Ya dijo anoche que no va a reconocer los resultados si no gana. Eso no es ser una demócrata, eso no es ser una demócrata”

Xóchitl Gálvez