Rumbo a las elecciones 2024, y a pesar del acuerdo entre Morena, PVEM, PT y PRD, la ley 3 de 3 contra la violencia de género sí podría entrar en vigor. Esta norma podría frenar candidaturas de violentadores y deudores alimentarios.

Damián Zepeda, senador del PAN, fue quien reveló que los coordinadores de Morena, PVEM, PT y PRD en la Cámara de Diputados solicitaron a la Cámara de Senadores que la ley 3 de 3 no entre en vigor en 2024.

Sin embargo, esta nueva medida fue aprobada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en la Cámara de Senadores. La ley 3 de 3 contra la violencia de género fue aprobada por unanimidad.

En caso de entrar en vigor en 2024, la ley 3 de 3 suspendería la participación de acosadores, agresores o deudores de pensión alimentaria en caso de competir por un cargo popular ya sea federal, estatal o municipal.

Protesta contra la violencia feminicida en México (Carolina Jiménez Mariscal)

Elecciones 2024: Damián Zepeda acusa a Morena, PVEM, PT y PRD de querer hacer cambios a ley 3 de 3

Con el fin de incidir en las elecciones 2024, Damián Zepeda acusó en la Cámara de Senadores a Morena, PVEM, PT y PRD de querer hacer cambios a ley 3 de 3. “Tienen derecho a hacerlo, pero no me parece nada digno”, dijo.

Damián Zepeda aclaró que solo el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano no firmaron la solicitud de los coordinadores de la Cámara de Diputados enviado a la Cámara de Senadores. “Que cada quien asuma sus responsabilidades”, retó.

“Firmaron este oficio donde dice: “Oye, espérate, a la reforma que aprobamos, ¿por qué no le haces estos cambios?”, detalló. Damián Zepeda dijo que de acceder a esto impediría que la reforma no entre en vigor en 2024.

“Implicaría regresar a una Cámara que ya no va a sesionar en tiempo y entonces la reforma ya no entraría en vigor para el periodo electoral de 2024. Entonces la respuesta es no”, explicó el senador del PAN.

Aquí puedes ver su participación:

Elecciones 2024: Gerardo Fernández Noroña se mofa del feminismo del PAN

En relación a la ley 3 de 3 y las próximas elecciones 2024, Gerardo Fernández Noroña mostró la otra cara del debate en marzo de 2023. Entonces el diputado del Partido del Trabajo (PT) cuestionó el feminismo del PAN.

“Es una intervención muy difícil porque corres el riesgo de ser malinterpretado (...) Bueno, ya están empezando a provocar y, sin embargo, no son capaces de votar por que la mujer decida sobre su cuerpo libremente”, dijo Gerardo Fernández Noroña.

“Siguen saboteando el derecho de las mujeres a decidir plenamente y ejercer plenamente su sexualidad. Hipocresía se llama. Esta iniciativa no va a mover un milímetro la violencia en contra de las mujeres”, argumentó.

El PAN refrendó en 2021 su postura en contra del aborto. Lo hizo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el castigo penal en Coahuila a las mujeres que deciden abortar.

“Estamos a favor de la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, por lo que rechazamos el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y cualquier investigación científica que atente contra la vida humana, la cual debe ser protegida por el Estado”. Comunicado del PAN.

“Ahora resulta que la derecha quiere igualdad plena entre mujeres y hombres. Yo vuelvo a decirles que espero que cuando presentemos la iniciativa para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo hagan este mismo respaldo”, retó Noroña.

Aquí puedes ver la sesión completa en la Cámara de Diputados: