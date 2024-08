Un video que circula en redes muestra el momento en el que el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó un piropo a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Fue durante un acto realizado la tarde del viernes 16 de agosto, en el que inauguró una obra en el estado de Colima, cuando AMLO dedicó un piropo a Beatriz Gutiérrez.

Debido a que el halago que el presidente hizo a su esposa sucedió mientras estaba pronunciado un mensaje sobre el proyecto de infraestructura, todo quedó grabado en un video que circula en redes.

La tarde del viernes 16 de agosto, el presidente en funciones, AMLO, llevó a cabo un acto en el que se inauguró el acueducto Armería-Manzanillo, en el estado de Colima.

Al evento de inauguración del proyecto a cargo de la Semar, acudió la presidente electa de México, Claudia Sheinbaum y la escritora e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller.

Luego de destacar la importancia que tendrá para la región el acueducto Armería-Manzanillo y resaltar algunos de sus logros, AMLO dijo estar muy contento por el triunfo de Claudia Sheinbaum.

No obstante, AMLO también destacó que se encontraba feliz debido a que además de la presencia de quien lo relevaré en el puesto, al evento acudió su esposa, Beatriz Gutiérrez.

Por ello, en medio de los aplausos y gritos de las decenas de asistentes al acto, el presidente constitucional lanzó un piropo debido a que agregó que se sentía “galán”.

Ante el piropo que le hizo su esposo, la escritora no pudo evitar sonreír, mientras parte de los seguidores presentes en el evento comenzaron a gritar “beso, beso”.

Cabe destacar que durante las últimas semanas y ante el fin del sexenio de AMLO, han circulado versiones en las que se indica que el presidente podría divorciarse.

Las sospechas han tomado fuerza debido a que a decir del mismo AMLO y de Beatriz Gutiérrez Müller, una vez que termine el mandato presidencial, van a dejar de vivir juntos.

Lo anterior debido a que como el presidente lo ha sostenido en diversas oportunidades, su plan al acabar su sexenio, es retirarse y mudarse a su rancho en Palenque, Chiapas.

Por su parte, la escritora e historiadora ha indicado que sus intenciones son las de seguir con sus respectivas actividades profesionales y de familia en la Ciudad de México (CDMX).

Aun cuando ambos han dicho que dejarán de vivir juntos, también han rechazado que por el hecho de que ya no compartan el mismo techo, su plan sea el de divorciarse.

Incluso, el pasado 3 de julio el propio AMLO negó que vaya a divorciarse debido a que sostuvo que van a seguir juntos, ya que continuarán con su relación marital y visitándose de forma continua.

“Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto. Lo que pasa es que yo me voy a Palenque, Jesús (su hijo menor) va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad. Ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos también me van a ir a visitar”

AMLO