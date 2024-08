Beatriz Gutiérrez, la escritora, periodista y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se retirará de la vida pública y política de México.

Así lo anunció en la presentación de su libro ‘Feminismo silencioso’, que se llevó a cabo hoy martes 13 de agosto en el Zócalo de la CDMX a las 17:00 horas. Beatriz Gutiérrez Müller estuvo acompañada por:

En el evento, la doctora Beatriz Gutiérrez habló un poco sobre su obra, lo que la motivó a escribirla, así como también lo que le espera a ella ante el fin del sexenio de AMLO ; ¿qué dijo al respecto?

Durante la presentación de su libro ‘Feminismo silencioso’, Beatriz Gutiérrez habló sobre lo que hará ahora que concluya el periodo de gobierno de su esposo, AMLO.

La doctora señaló que es su decisión retirarse de la vida pública y principalmente de la esfera política, en la que se vio involucrada por “cuestiones ajenas a su voluntad”.

“Me gusta porque es como el final de las películas, que ya se acerca, y como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política, no es lo mío”

Beatriz Gutiérrez