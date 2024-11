Un usuario de Tik Tok, con un millón de seguidores, publicó ayer viernes 15 de noviembre, un video de Vicente Fox pidiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum que le regrese su pensión.

Este video provocó burlas y enojos en los comentarios. “Señor Vicente Fox en dónde estudió actuación? se ve q si le hecho ganas”, se lee en esta red social.

Aparentemente, el video de Vicente Fox exigiendo su pensión a la presidenta Claudia Sheinbaum sería falso y esta es la razón.

Video de Vicente Fox pidiéndole a Claudia Sheinbaum su pensión ¿Es falso?

El usuario de Tik Tok laguerejayalgomas90 publicó un video donde el ex presidente de México, Vicente Fox, pide a Claudia Sheinbaum que le regrese su pensión, sin embargo, sería falso.

Este video dura un minuto y muestra al ex mandatario en una manifestación cuando comienza a hablar a la cámara sobre la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que hizo que le quitaran su pensión.

“Estoy aquí para decirle a la presidenta Claudia que ya me regrese mi pensión. Más bien, exijo lo que por derecho me corresponde por haber servido al pueblo de México”, dice en el video.

De acuerdo con este contenido, Vicente Fox no tendría dinero para sus medicinas ni para comer. El ex mandatario adelantaría que si no le regresan su pensión, tendrá que empezar a vender sus cosas.

" La estoy pasando muy mal, la verdad. No tengo para comprar mis medicinas ni mucho menos para comprar comida. Le digo a Claudia que si no me regresa mi pensión, voy a tener que empezar a vender todo lo que tengo: mi rancho, mis carros y también el avión que con tanto trabajo les compré a los hijos de Martita”

Vicente Fox pide apoyo para Xóchitl Gálvez (Especial)

Señalan porqué video de Vicente Fox pidiéndole a Claudia Sheinbaum su pensión sería falso

El video de Vicente Fox exigiendo su pensión, publicado por el usuario laguerejayalgomas90, sería falso por estas razones.

A lo largo del minuto del video, se ve como se traba, se corta y el audio es muy robotizado. Además, irónicamente, Vicente Fox asegura no tener dinero para comer, pero sí tener propiedades y autos.

Transcurridos 30 segundo de este video, se corta la toma y continua hablando el montaje de Vicente Fox, el video de fondo que se utilizó se vuelve a repetir tras este corte. Esto es evidencia de que está sobre puesto.

Este mismo usuario ha publicado varios videos con el rostro de AMLO, sin embargo, son evidentemente falsos, pues solo se asemeja al ex presidente. Los mismos usuarios han identificado que estos videos son falsos.

Recientemente este usuario publicó un video de AMLO contestando a Vicente Fox “su petición” para que le regresen la pensión. El video falso fue fuertemente criticado por los internautas.

“La inteligencia artificial le dice sus verdades a Fox” “Los montajes a todo lo que da” “Es falso, pero es un buen mensaje para Fox jaja”, se leen algunos comentario.

No se descarta la posibilidad de que estos videos, que le dan una gran cifra de vistas a quien los publica, sean realizados con inteligencia artificial.