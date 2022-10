El Rey del Cash se escribió por “cash” y se ha difundido tanto por más “cash”, aseveró el periodista y escritor Federico Arreola.

El también director de SDPnoticias, Federico Arreola, resaltó la amplia difusión que ha tenido el “libelo” El Rey del Cash tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

De acuerdo con la autora, Elena Chávez, exesposa de César Yáñez, excoordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ese escrito revela los supuestos esquemas de financiamiento de AMLO y su círculo más cercano.

Federico Arreola estuvo en el control sobre como manejar los donativos del movimiento de AMLO

En opinión de Federico Arreola, El Rey de Cash fue creado por “cash” y se difunde ampliamente por más “cash”, término que en nuestro idioma lo correcto es usar dinero en efectivo.

El periodista subrayó a Julio Hernández, en Astillero Informa, que él estuvo muy cerca del movimiento de AMLO en el periodo en el que trata la autora del El Rey del Cash, es decir, entre finales de 2005 y 2011.

De acuerdo con Federico Arreola, cuando renunció a Milenio, AMLO lo invitó a formar parte del movimiento Redes Sociales por un Proyecto un Alternativo de Nación.

“Pero no de internet sino de campo... Ahí estuve, yo era el secretario técnico. Tuve ese cargo en ese grupo; así me lo dio Andrés Manuel” Federico Arreola

No podía ser el Lino Korrodi de AMLO: Federico Arreola

Federico Arreola, quien estuvo cerca del movimiento de AMLO entre 2005 y 2011 negó lo expuesto en El Rey del Cash y afirmó que ese libelo se difunde por “cash”.

El periodista relató que cuando ingresó al movimiento platicó con el hoy presidente de México sobre cómo manejar los donativos privados, pues ese tema siempre ha sido de escándalos.

“Siempre han sido polémicos y han generado grandes escándalos en las campañas electorales en México y en otros países” Federico Arreola

Federico Arreola señaló que ante ello, él se asesoró con abogados de modo que no se cayera en comportamientos ilegales como los Amigos de Fox.

“Yo consideré que no valía la pena caer en el comportamiento ilegal de Amigos de Fox” Federico Arreola

Recordó, incluso que el periodista Ciro Gómez Leyva le advirtió que no terminara siendo el “Lino Korrodi de AMLO”. El empresario creó de Amigos de Fox y fue el recaudador de fondos para la campaña presidencial de Vicente Fox en 2000.

“Gómez Leyva, que estaba en Milenio conmigo, me dijo: ‘Ojalá, no termines siendo el Lino Korrodi de López Obrador’. Fue el recaudador de Fox y se metió en grandes problemas. Yo le dije a Ciro: ‘No voy a ser el Lino Korrodi, nomás faltaba’” Federico Arreola

Federico Arreola abundó que tras implementar un esquema de recaudación, por cierto muy limitado por el entonces IFE, AMLO dijo que él sólo podía recibir aportaciones de la campaña.

“Rechazó aportaciones que excedían los límites y que las ofrecían en efectivo porque no iba a ser el Lino Korrodi de AMLO” Federico Arreola

A autora del El Rey del Cash no le consta lo que escribió: Federico Arreola

Para Federico Arreola, El Rey del Cash se escribió por “cash” y se ha difundido tanto por más “cash”, es decir, por dinero en efectivo.

El escritor subrayó que a Elena Chávez, quien dice que escribió el libro porque es ex esposa de César Yáñez, no le consta sobre el manejo de dinero en el movimiento de AMLO porque no estuvo cerca.

Federico Arreola precisó que en las reuniones del equipo en la casona de la Roma, nunca estuvo la autora del El Rey del Cash, y su entonces marido tenía otras funciones que nada tenían que ver con manejo de dinero.

“Las funciones de César eran otras, y complicadas: La comunicación que es básica en una campaña” Federico Arreola

Federico Arreola aseguró que nunca tuvo recursos en exceso en el movimiento de AMLO, ni siquiera en la campaña cuando había fondos del IFE otorgados por 3 partidos:

Movimiento Ciudadano (antes Convergencia)

Partido del Trabajo (PT)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

“Con penurias se vivió el movimiento” Federico Arreola

Federico Arreola insistió en que la autora de El Rey del Cash habla de lo que se supone que César Yáñez le contaba, pero “yo creo que César no le podía contar eso porque él estaba en otras funciones”.

Asimismo, el periodista destacó que AMLO ha vivido de las regalías de sus libros, pues es uno de los escritores más vendidos. Además, recibía dinero de aportaciones voluntarias.

“López Obrador es uno de los mayores vendedores de libros que hay en México. Cada libro que saca se vende por decenas de miles en las librerías. Y en aquellos años, en un mitin de 100 mil o más personas, ahí la editorial Grijalbo vendieron miles de libros. Los libros se vendían bastante. Yo vendí muchos libros”

¿Por qué hay tanta polémica sobre El Rey del Cash? Federico Arreola responde

Federico Arreola afirmó que él nunca vio sobres de dinero como lo afirma el libro El Rey del Cash, por lo que afirmó que su divulgación se debe al “cash”.

El escritor resaltó que hay intereses detrás de la publicación y difusión del texto de Elena Chávez, puesto que la autora desconoce de qué trata su propio escrito.

Federico Arreola comentó que así quedó de manifiesto en la entrevista que Denise Dresser le hace a la autora de El Rey del Cash, en la que la periodista parece saber más de la obra que la propia autora.

“Creo que hay intereses detrás de esto. Todo mundo habla del libro; corre por Whats y ni la editorial ni la autora protestan” Federico Arreola

Para Federico Arreola, El Rey del Cash demuestra, y es lo positivo del asunto, que vivimos en un sano sistema político democrático en el que la libertad de expresión se está manifestando como nunca antes.

“No creo que ella (la autora) haya dicho la verdad. Dudo mucho de sus motivaciones. Ella dice que no fue por despecho... pero El Rey del Cash, en mi muy humilde opinión, se escribió por cash y se ha difundido tanto por más cash y por transferencias cheques regalos y riqueza que se está repartiendo en todas las formas posibles” Federico Arreola

Federico Arreola comentó que ello le ha generado la inquietud de realizar una encuesta para saber si El Rey del Cash le ha afectado tanto a AMLO como a Morena.

El escritor considera que solo se fortalecerá AMLO, a quien le han buscado verdades que lo dañen, pero probablemente no las han encontrado, si no ya las hubieran difundido y aunque han dañado a personas cercanas a él, a él no.