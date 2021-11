‘El Mijis’ acusó que fue torturado durante las horas que estuvo desaparecido ayer domingo 31 de octubre, cuando se dirigía a protestar en contra de Lalo Mora.

Así lo afirmó el exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra mejor conocido como ‘El Mijis’, en entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti.

De acuerdo con lo indicado por ‘El Mijis’, cuando se dirigía al concierto que el cantante Lalo Mora en San Luis Potosí para protestar en su contra por el acoso sexual a mujeres, fue víctima de un “levantón”.

En su narración, ‘El Mijis’ aseguró que que al momento de ser “levantado”, fue subido a una camioneta, pues la intención era que no llegara al baile que ofreció Lalo Mora.

Asimismo, ‘El Mijis’ destacó que durante las 14 horas en las cuales permaneció en calidad de desaparecido, los responsables de llevárselo fue torturado.

“Me levantan, me suben a una camioneta, me traen, lo que querían era que no llegara al baile, pero todo en ese tiempo me estuvieron torturando” 'El Mijis'

Pedro Carrizales 'El Mijis', diputado al Congreso de SLP por Morena (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

‘El Mijis’ sintió que lo iban a matar

‘El Mijis’ no ofreció mayores detalles sobre los actos de tortura a los que fue sometido, sin embargo aseguró que todo el tiempo estaba con una bolsa en la cabeza.

Incluso, el exdiputado local de San Luis Potosí señaló que en un momento sintió que los responsables de secuestrarlo por sus pronunciamientos contra Lalo Mora, lo matarían.

“Cuando me tiran en un municipio, iba con una bolsa en la cabeza, me bajan del carro, siento piedritas, yo dije ‘ya me van a matar’” 'El Mijis'

Sin embargo, añadió ‘El Mijis’, al bajar de la camioneta sus captores le exigieron cantar una canción de “El Viejón” -como es conocido Lalo Mora- ante lo cual decidió interpretar “Dos Coronas”.

Luego de ello, los responsables de llevárselo le indicaron que se retirara del sitio caminando, pero le advirtieron que de cambiar su ruta, entonces sí lo matarían.

Pese a ello, indicó ‘El Mijis’, al caminar para retirarse del punto donde fue bajado de la camioneta, fue encontrado “todo espinado” por elementos de la Guardia Nacional.

“Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano si te vemos para otro lado, pues ya sabes (inaudible) cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado” 'El Mijis'

Denuncia ‘El Mijis’ que recibió amenazas de muerte tras demandar a Lalo Mora

Por otro lado, ‘El Mijis’ señaló que a lo largo de toda la semana, recibió amenazas de muerte luego de demandar a Lalo Mora por acosar sexualmente a una fan.

Debido a ello, indicó Carrizales Becerra, decidió sacar a su familia del estado de San Luis Potosí y dijo que sus parientes le pidieron que no acudiera al concierto de Lalo Mora.

“Recibí una semana amenazas de muerte, de hecho a mi familia la mandé a otro estado por lo mismo, (estuvieron) toda la semana que me iban a matar, que por haberme metido con El Viejón, que era de los González” 'El Mijis'

‘El Mijis’ desapareció cuando se dirigía a protestar contra Lalo Mora

Cabe destacar que ayer 31 de octubre, se dio a conocer que ‘El Mijis’ se encontraba desaparecido, pues familiares y conocidos perdieron comunicación con él cuando se dirigía a un concierto de Lalo Mora.

Cerca de 14 horas después, se reportó que que elementos de la Guardia Nacional lograron establecer comunicación con familiares del ‘El Mijis’, e informan que fuye encontrado.