El mecanismo de protección a periodistas de México no sirve

En lo que va del 2022, 3 periodistas han sido asesinados en México , por lo que periodistas y asociaciones aseguran que el mecanismo de protección a periodistas del país no sirve.

En esto coinciden la reportera Laura Sánchez Ley y el director de Article 19, Leopoldo Maldonado, quienes, además, aseveran que dicho mecanismo está completamente rebasado .

En entrevista para Así las cosas, los comunicadores aseveraron que el caso de los 3 periodistas asesinados en el primer mes del 2022 es una señal clara del problema.

Por ello, convocaron a una manifestación masiva que se realizará simultáneamente este 25 de enero en diferentes estados de la República para pedir soluciones ante los asesinatos de periodistas.

Además, Sánchez reclamó que en México matar a un periodista es “como matar a nadie”.

El mecanismo de protección a periodistas en México no sirve, consideró Laura Sánchez; sin embargo, Leopoldo Maldonado consideró que es mejor a que no exista en absoluto un mecanismo de apoyo.

Sánchez aseguró que se va a exigir una revisión exhaustiva al mecanismo de protección a periodistas porque “no esta funcionando”.

Además, aseguró que es un “total fracaso” debido a que están asesinando a los periodistas inscritos en el mecanismo de protección.

Por su parte, Leopoldo Maldonado aseguró que se pierde más sin el mecanismo que con él, debido a que hay más de mil 500 beneficiarios, en su mayoría defensores de los derechos humanos que hacen “lo que el gobierno no”.

Aseguró que sí es necesario revisarlo pero que tiene claro que “estaríamos todavía peor” si no existiera dicha instancia.

Esto a pesar de que está rebasada por la situación en México donde 7 periodistas y 2 defensores inscritos al mecanismo han sido asesinados , lo que calificó como preocupante.

De acuerdo con el director de Article 19 aseguró que los asesinatos de los periodistas:

Solo está vislumbrando la incapacidad del Estado para proteger a la prensa y su “gran capacidad de agredirla”.

De acuerdo con Leopoldo Maldonado, las agresiones a periodistas en México ocurren cada 12 horas y van escalando y el hecho de que el Estado también los transgreda es letal.

Asimismo, aclaró que no está culpando a ningún funcionario por los asesinatos de los periodistas todavía, pero sí por agresiones cotidianas y que van escalando como:

Por otra parte, Laura Sánchez aseveró que los periodistas no saben cómo cuidarse de las agresiones porque generalmente no hay certezas sobre de dónde vienen.

“Generalmente no hay certezas de dónde vienen los ataques…es frustrante porque los reporteros no saben de donde viene el golpe y por lo tanto no saben qué medidas tomar, contra quien cuidarse, para donde mirar”

Sánchez Ley compartió que el fiscal de Baja California le compartió “unos indicios” respecto a los casos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

Respecto al fotoperiodista, se cree que el ataque está relacionado con su labor profesional y el narcotráfico , mientras que para Maldonado no se cree que tenga que ver con su labor periodística o su denuncia laboral a Jaime Bonilla, compartió.

“En el caso de Lourdes las autoridades me comentaban que todavía no tenían ningún indicio, solamente que podían adelantar que ellos consideraban que no tenía nada que ver con su quehacer periodístico y sobre todo no tenía nada que ver con el gobernador Bonilla”

Laura Sánchez, periodista