Aunque el Güero Palma permanecía en el Altiplano en la espera de su auto de libertad, aún se quedará en la cárcel tras darse a conocer una nueva acusación de homicidio del año 2000 en su contra.

Ya que como se informó en el programa Por la mañana de Ciro Gómez Leyva, se notificó de parte de la Fiscalía General Federal (FGR) a Héctor “Güero” Palma Salazar de esta nueva orden de aprehensión en su contra de parte de un juez federal de Jalisco.

¿Por qué es acusado de homicidio esta vez el Güero Palma?

Esta nueva orden de aprehensión contra del Güero Palma se debe a que esta vez es acusado de homicidio calificado de un subdirector de Seguridad en el penal de Jalisco en el año 2000.

La autoridad judicial presentó esta acusación como la causa penal 9/2023-C, en un comunicado donde se dio a conocer esta información se aclara que el Güero Palma fue notificado por agentes de la Policía Federal Ministerial de la nueva orden de aprehensión, la cual fue girada por un juez federal de Jalisco.

Abogado de el Güero Palma acusan de no ser notificado y de una retención ilegal

Poco antes de que se hiciera publica esta notificación de la nueva orden de aprehensión en contra de el Güero Palma, uno de sus abogados, Carlos Villasana, acusó en el programa Por la mañana de Ciro Gómez Leyva que su cliente estaba bajo una retención ilegal desde hace más de 30 horas.

Luego de que ya se le había dictado el auto de libertad por la prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado, desde el pasado 16 de mayo.

En este mismo sentido, Carlos Villasana también había acusado de que la autoridad estaba violentando los derechos humanos del Güero Palma al retenerlo dentro del penal del Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México, además sin ninguna explicación.

Igualmente el abogado había acusado de no ser notificado de esta nueva orden, y por último también mencionó que esta no es la primera vez que le adjudican más ordenes al Güero Palma para no dejarlo salir de prisión.