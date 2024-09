El ultraderechista Eduardo Verástegui cree que los mexicanos apoyan a Donald Trump y hasta le mandó un mensaje en nombre de todo México.

Fue a través de su cuenta de X, que Eduardo Verástegui compartió este mensaje de apoyo, a menos de mes y medio de que se celebren las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre de 2024.

Esta no es la primera vez que Eduardo Verástegui se muestra a favor del republicano, pues recientemente sacó un canción de rap a la que tituló “Latinos con Trump”.

Eduardo Verástegui continua la campaña en México a favor de Donald Trump

Eduardo Verástegui dejó en claro su simpatía por el candidato republicano al asegurar que “Los mexicanos están con Donald Trump”.

El también actor y productor de cine, etiquetó al republicano cuyo usuario aparece como @realDonaldTrump, pero las criticas no se hicieron esperar.

“No señor, te equivocas. Estarás tú a favor de Donald Trump, y se vale, pero no hables por los mexicanos”, le recriminaron.

Los mexicanos estamos con @realDonaldTrump. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 18, 2024

Eduardo Verástegui se suma a la lista de artistas que se posicionan por alguno de los candidatos de Estados Unidos, pues él junto a Nicky Jam se pronunciaron a favor de Donald Trump.

En cambio, otras artistas como Billie Eilish y Taylor Swift se dijeron a favor de Kamala Harris.

Eduardo Verástegui demostró su apoyo a Donald Trump con el rap de “Latinos con Trump”

El rap que lanzó Eduardo Verástegui para pedir el voto a favor de Donald Trump fue titulado como “Latinos con Trump” y dura tan sólo 35 segundos.

La parte inicial comienza con “Soy Eduardo Verástegui, los latinos estamos con Trump. ¡Suéltala!.. Latinos con Trump, Latinos con Trump, Latinos con Trump... los latinos están con Trump”.

En seguida continúa con:

“Trump Again. Make America great again. Trump Again. Make America great again. Trump again. Trump again. Trump Again”. Eduardo Verástegui

La canción de Eduardo Verástegui corre mientras de fondo se escucha la voz del ex presidente Trump decir: “We will make America powerful again and we will make America great again”.