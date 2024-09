El ultraderechista Eduardo Verástegui publicó un rap en apoyo a la candidatura de Donald Trump de cara a las elecciones de Estados Unidos 2024.

A través de su cuenta de X, Eduardo Verástegui compartió un rap para llamar al voto a favor del republicano Trump a mes y medio de que se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos, el martes 5 de noviembre de 2024.

Verástegui, también actor y productor, tituló a su rap bajo el nombre de “Latinos con Trump”.

¿Qué dice el rap de Eduardo Verástegui en apoyo a Donald Trump?

El rap que lanzó Eduardo Verástegui para pedir el voto a favor de Donald Trump tiene una letra sencilla y su duración es de tan sólo 35 segundos.

“Los latinos estamos con Trump... Latinos con Trump, Latinos con Trump, Latinos con Trump... los latinos están con Trump”, indica la primera parte del rap del ultraderechista.

Enseguida continúa con:

“Trump Again. Make America great again.

Trump Again. Make America great again.

Trump again. Trump again. Trump Again”.

Ello mientras de fondo se escucha la voz del ex presidente Trump decir: “We will make America powerful again and we will make America great again”.

Donald Trump envía mensaje para México en la CPAC de Eduardo Verástegui

En agosto pasado, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje en video para México durante su intervención en la convención de ultraderecha denominada ‘Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC)’ México 2024, organizada por Eduardo Verástegui.

Antes del cierre de la CPAC México 2024, Trump llamó a los asistentes a proteger la cultura, la soberanía y los valores de libertad, la familia y la fe en el país en toda América Latina.

El candidato republicano refirió sentirse muy halagado de dirigirse a “los patriotas amantes de la libertad” que se encontraban reunidos en México para enaltecer los principios que unen a los conservadores de todo el mundo.

Trump también expresó su deseo de ser electo presidente de Estados Unidos nuevamente para colaborar con México y apoyar los intereses de los dos países como defender el Estado de derecho y proteger la frontera.

Aseguró que ha logrado buenos resultados en las encuestas y deseó que ello se refleje en las próximas elecciones.

Para finalizar, expresó: “Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a América y que Dios bendiga a México”.