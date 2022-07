Luego de que se presumiera que Ismael Zambada “Mayito Gordo” fuera deportado a México, autoridades se preguntan, ¿dónde esta el tercer hijo de “el Mayo Zambada”?

Hasta el momento se desconoce el paradero de Ismael Zambada “Mayito Gordo”, quien podría permanecer en los Estados Unidos como testigo protegido de la DEA, o bien, pude ser deportado a México.

Cabe resaltar que la deportación de Ismael Zambada “Mayito Gordo” a México se tenía programada para el miércoles 27 de julio del 2022.

Sin embargo, ninguna autoridad se ha pronunciado para confirmar la deportación de Ismael Zambada “Mayito Gordo”, quien fungía como líder del cártel de Sinaloa cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán fue detenido.

El Chapo (EFE)

Por ello, y al no contar con pistas de su paradero, un Juez federal de Tijuana giró exhortos para requerir informes de diversas autoridades en la Ciudad de México para la localización de Ismael Zambada “Mayito Gordo”.

Solicitan apoyo a autoridades de la CDMX para la búsqueda y localización de Ismael Zambada “Mayito Gordo”

Vía electrónica se solicitó el auxilio del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en turno, en la Ciudad de México, para que se entreguen los oficios dirigidos al:

Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero

A la directora general de Cooperación Internacional dependiente de la FGR, Maria Fernanda Perez Galindo

Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard

Director general de Asuntos Jurídicos Internacionales dependiente de la SRE

Comisionado del Instituto Nacional de Migración

Director general de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol)

Titular de la Policía Federal Ministerial

El comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS)

El titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)

El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico De Armas

Al titular de la Unidad Especializada en Investigación Delitos Contra la Salud

Al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

Todas las autoridades antes mencionadas, con sede en la CDMX, deberán responder al apoyo en la búsqueda y localización del paradero de Ismael Zambada “Mayito Gordo”.

¿Qué podría pasar en caso de localizar a Ismael Zambada “Mayito Gordo”?

En caso de que se logre la localización de Ismael Zambada “Mayito Gordo”, el líder del Cártel de Sinaloa, será notificado de la demanda de amparo promovida en su nombre para efectos de evitar una eventual detención ilegal.

Ismael Zambada “Mayito Gordo”, deberá manifestar si ratifica o no el escrito de solicitud de garantías, el cual en caso de no ratificarse se tendrá por no presentada la petición de amparo.