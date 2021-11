La diputada de Morena, Marisol García Segura, levantó un cártel que decía “culera”, mientras Olga Espinosa, diputada del PRD, hablaba en la tribuna de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados continúa discutiendo las reservas al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 por tercer día consecutivo y las diputadas protagonizaron reclamos.

En la sesión, las diputadas de Morena reaccionaron cuando Olga Espinosa, diputada del PRD, se subió a la tribuna a arremeter contra ellas.

Pero la diputada Marisol García Segura destacó por levantar un cartel que decía “culera”.

En su intervención, la diputada Olga Espinosa criticó que sus compañeras del PT y Morena se hayan manifestado a favor del feminismo con un pañuelo verde.

“Miren compañeras, me voy a referir específicamente a las compañeras de Morena, del PT y también del Verde, quienes subieron hace un momento a la tribuna con el pañuelo verde”

Según la diputada Olga Espinosa, el pañuelo verde que ella porta se lo dieron en las calles, mientras las morenistas no acompañan el movimiento.

“Les voy a decir una cosa, este pañuelo verde me lo dieron en las calles, me lo dieron acompañando al movimiento feminista”,señaló.

La diputada Olga Espinosa invitó a las diputadas de Morena a ser congruentes y a apoyar una iniciativa a favor del derecho a decidir de las mujeres.

La legisladora destacó que hay una iniciativa del diputado de Porfirio Muñoz a favor de las mujeres y exhortó a las morenistas a “entrarle”.

Para finalizar, la diputada dijo: “Prefiero ser una mujer de izquierda del PRD, que ser una borrega siguiendo un ganso”.

Durante la participación de la diputada de Morena, Lilia Aguilar, las morenistas respondieron a los insultos de los panistas en la Cámara de Diputados.

Cuando Lilia Aguilar subió a la tribuna, sus compañeras de Morena y el PT la respaldaron con una manifestación y portando pañuelos verdes.

Las pancartas de las manifestantes decían “Putas, brujas, abarroteras”, mientras Lilia Aguilar aseguró que las etiquetas que les ponen, no las definen.

“Sus etiquetas, las etiquetas del panismo, a nosotras no nos definen, como no definen a las mujeres de México, y no nos van a hacer claudicar. Si de verdad son feministas, suban a esta tribuna.”

Lilia Aguilar, diputada de Morena