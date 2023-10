Adela Ramos, diputada federal por Chiapas, anunció que deja la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para pasar a la del Partido Acción Nacional (PAN), tras represión y violencia política en su contra.

Cabe recordar que la diputada Adela Ramos Juárez estuvo en contra de los libros de textos gratuito, al acusar que estaban cargados de ideología y la educación debe ser laica.

Debido a represalias surgidas al interior del partido, en días pasados denunció por violencia política de género a Mario Delgado y Citlalli Hernández, además de que rencillas con Ignacio Mier, su coordinador, aunque en su momento había dicho que no saldría de Morena.

La diputada Adela Ramos aclara que no renunciará a Morena, pese a supuestos ataques de Ignacio Mier

Adela Ramos ha sido maestra y cuenta con la Licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle Grijalva y una Maestría en Pedagogía por la Universidad del Sur.

Adela Ramos justificó que esta decisión la tomó por congruencia y en la búsqueda de construir un mejor país desde donde sí puede hacerlo.

Y es que denunció represión, discriminación, violencia de género y otros métodos para “arrodillarla”.

“Yo no me puedo quedar donde no hay libertad de expresión, donde hoy solo hay presión y represión, discriminación, violencia de género, violencia política, ya que han rebasado los limites”

Adela Ramos. Diputada federal