La panelista de Tercer Grado, Denise Maerker, aseguró que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impuso a Rosario Piedra Ibarra para un segundo periodo como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Durante la emisión de Tercer Grado transmitida por N+ ayer 13 de noviembre, Denise Maerker dijo que tras un procedimiento transparente para elegir al sucesor en la CNDH en el Senado de la República, los legisladores dieron un “volantazo” antes de que finalizara la sesión.

En ese sentido, la periodista recordó que Rosario Ibarra Piedra no fue la candidata mejor evaluada en el proceso de selección en la Cámara de Senadores, donde se eligió a una terna también compuesta por Paulina Hernández Diz y Nashieli Ramírez Hernández.

Denise Maerker aseguró que el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH por segundo periodo fue una instrucción de AMLO, hecho que señaló como una reaparición del ex presidente en la escena pública; “un manotazo, un volantazo”, dijo.

“No es que yo lo esté diciendo, los senadores a quienes le preguntaba decían “Es que es una instrucción de López Obrador”, y pues me parece que es la primar aparición tan concreta y tan clara de el ex presidente en un hecho que no podemos calificar de que el país esté en peligro; nos había dicho, “Yo reaparezco si el país está en peligro””

Denise Maerker