Los daños por los sismos del 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022 demuestran que políticos y gobierno no dan importancia a la Protección Civil, señaló Federico Arreola.

El periodista Federico Arreola lamentó que no se dé importancia al tema de Protección Civil y solo se limite el asunto a realizar simulacros de sismos.

Tres sismos de intensidad se han registrado en México en 19 de septiembre , lo que ha generado preocupación tanto en especialistas como en la sociedad mexicana.

La política se ocupa de todo, menos de Protección Civil: Federico Arreola

Federico Arreola consideró que el tema de Protección Civil se ha dejado de lado por parte de gobiernos así como de políticos, pese a experiencias castastróficas que han dejado los sismos.

El periodista dijo a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, que escuchó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decir que los mexicanos tuvieron suerte en que el sismo de este 19 de septiembre de 2022 no fue tan dramático.

“Escuché a AMLO decir que el sismo no fue tan dramático” Federico Arreola

Federico Arreola reclamó que ante el tema de Protección Civil no se ha tratado por gobiernos y no es agenda de los políticos, limitándose a la realización de simulacros.

“Lo único que podemos hacer en el tema de los sismos es unos simulacros... Sí hay construcciones que se caen por la fuerza de la naturaleza pero también porque están mal construidas porque ha habido mucha corrupción” Federico Arreola

Federico Arreola reprochó que nadie hace nada y aunque la política se ocupa de todo, no se ocupa de fenómenos naturales que en algún momento puede ser una catástrofe mayor.

“Seguimos sin hacer nada. Los partidos están en lo suyo” Federico Arreola

Federico Arreola: Positivo que Alfonso Durazo sea el presidente del Consejo Nacional de Morena

Para Federico Arreola, el tema de la Protección Civil debería ser fundamental tanto para el gobierno como para políticos.

El director general de SDPnoticias subrayó que además del sismo del 19 de septiembre, otro tema que llamó la atención fue el Congreso del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En este sentido, Federico Arreola vio con buenos ojos que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, sea el presidente del Consejo Nacional del partido guinda.

“Creo que (Alfonso Durazo) es un político experimentado que podrá ayudarle a López Obrador a ser el árbitro en una contienda que se está complicando; en la que la ventaja de Claudia Sheinbaum sigue siendo muy grande” Federico Arreola

Federico Arreola insistió en que ni en los programas de los partidos políticos ni en sus debates ni en su discusión ni en su plan de gobierno está nada parecido a enfrentar estas tragedias.

“Estas fuerzas horrorosas de la naturaleza que nos sacuden y no solo son los sismos. Son los huracanes también” Federico Arreola

Federico Arreola resaltó que lo ético es suponer que va a volver a ocurrir un sismo el 19 de septiembre o el 1 de diciembre, o cuando sea, pero va a ocurrir.

No obstante, lamentó que los mexicanos “no estamos preparados y no queremos prepararnos, y no queremos cumplir con las reglas, con la convivencia elemental... y nadie hace nada; eso es lo trágico”.

