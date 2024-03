¿Cuántos incendios forestales hay en México al 27 de marzo de 2024? De acuerdo con el gobierno federal, una triste cifra evidencia que la problemática que se agrava considerablemente.

Esto como consecuencia del cambio climático, actos intencionales y las sequías que azotan diferentes regiones de la República , en especial a zonas como el Estado de México.

“Tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de quienes no tienen cuidado” expresó AMLO al dar la triste cifra de afectaciones forestales, según los registros al 27 de marzo de 2024.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 27 de marzo de 2024, AMLO informó que en el país hay documentación de al menos 116 incendios forestales a lo largo de México.

Y por esta triste cifra, según el informe oficial, alrededor de 3 mil 049 hectáreas se han visto dañadas debido a las incesantes llamas, pues en la mayoría de los casos los siniestros se extienden con rapidez.

En cuanto a las víctimas humanas de los mismos 116 incendios forestales, agregó el gobierno federal, ascienden a 4 personas muertas : un policía, un brigadista y dos comuneros que combatían el fuego.

Mientras que las regiones más afectadas por los desastres, por lo que el reporte al 27 de marzo de 2024 indica, el Estado de México es la entidad donde más se ha alimentado la triste cifra.

Pues de las 18 demarcaciones en que se distribuyen los 116 incendios forestales, 20 incidentes corresponden a su territorio y algunos de ellos se mantienen activos .

Sobre la causa de los 116 incendios forestales que han ocurrido en México desde el inicio de año hasta el 27 de marzo de 2024, AMLO asegura que las sequías y la poca prevención han contribuido a la triste cifra.

No obstante, no descarta la posibilidad de que otros agentes, como empresas y organizaciones interesadas en el sector de la vivienda también estén detrás del problema .

Por lo cual, pondrá especial atención a todos los posibles detonantes para que la triste cifra de 116 de incendios forestales en México no crezca, ni tampoco sus consecuencias negativas .

Tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado y provocan los incendios sin que haya detrás motivos, que no lo descarto, de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda. Lo que estamos buscando es que no haya desgracias.

AMLO