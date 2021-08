Critican negación de gobierno de México al contagio de Covid-19 en niños

El gobierno de México compartió una infografía sobre el regreso a clases presenciales que está programado para el próximo 30 de agosto pese a la tercera ola de Covid-19 en el país.

Esto desató las críticas al gobierno federal, pues en dicha infografía niega que exista evidencia de una epidemia de Covid-19 en niños.

El gobierno de México negó , mediante una infografía publicada en Twitter que exista evidencia una epidemia por Covid-19 en niños.

Asimismo, insistió en el regreso a clases para el 30 de agosto con medidas para un “retorno responsable y ordenado con los siguientes puntos:

El gobierno federal además insistió en que los estudiantes necesitan:

Recordó además que ya vacunó a todo el personal educativo , por lo que se disminuirían las probabilidades de iniciar cadenas de contagio.

Además de que es la comunidad escolar quien rehabilita los planteles que serán ocupados a partir del último lunes de agosto.

“En el mundo NO existe evidencia de epidemia por Covid-19 en menores de edad”

Luego de que el gobierno de México compartiera en Twitter la infografía sobre el regreso a clases, usuarios c riticaron su urgencia por el regreso a clases presenciales de los niños.

Algunos consideraron irracional que se apresure el retorno a las aulas cuando la vacunación no se ha completado en adultos y no se ha contemplado un plan de vacunación a menores de edad.

“Sinceramente no comprendo este afán del gobierno de a huevo regresar a clases, es irracional, si se ha trabajado bien como hasta hoy, ¿por qué no segur así hasta que se vacune a los niños? ¿O de plano no los piensan vacunar?”

usuario de Twitter