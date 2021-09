¿Cómo va a ser el simulacro del 19 de septiembre? Paso a paso

México.- Este domingo 19 de septiembre de 2021 se realizará el segundo Simulacro Nacional, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

¿Cómo va a ser el simulacro del 19 de septiembre?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la hipótesis del Simulacro Nacional será un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 35 km al este de Acatlán de Osorio, Puebla.

El mensaje será enviado por el mismo Sismológico Nacional a las 11:30 horas con el sismo hipotético y la leyenda Simulacro Nacional 2021.

Simulacro Nacional 2021 (SSN)

Y dentro de la simulación, plantearon que el sismo sería percibido de diferentes formas en los estados contiguos.

Fuerte: Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México

Moderado: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo

Ligero: Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas

Aunque 24 estados participarán, la alerta sísmica sólo sonará en la Ciudad de México, Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo y Puebla.

En la CDMX, 12 mil 826 postes sonarán en el simulacro del 19 de septiembre, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

¿Qué hacer durante el simulacro nacional del 19 de septiembre?

Antes de que inicie el simulacro nacional de este 19 de septiembre, es necesario tener una ruta de salida , y artículos importantes como identificaciones y tus mascotas.

Durante el simulacro, se debe mantener la calma , no correr, no empujar y no gritar y reunirse en las zonas de menor riesgo hasta que concluya.

Y por la pandemia de coronavirus Covid-19, es importante recordar el uso del cubrebocas e intentar mantener la sana distancia.

Al finalizar, habrá una evaluación con los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil y los participantes del evento en los inmuebles evacuados .

Simulacro de sismo en enero de 2020. (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

¿Para qué se realiza el Simulacro Nacional?

El Simulacro Nacional tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta a la emergencia y desastres de los integrantes del SINAPROC.

Además de informar a la población sobre cómo actuar, desempeñarse y organizarse durante una emergencia real.

Para participar en el segundo Simulacro Nacional los habitantes de sus inmuebles deberán registrarse en la plataforma digital a más tardar el 18 de septiembre.

Los inmuebles dados de alta para el primer Simulacro Nacional solo se deberán de validar los datos para volver a cargar el registro.