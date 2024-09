En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 5 de septiembre se da respuesta a nuevas y próximas decisiones de Claudia Sheinbaum en su gobierno, así como los retos a resolver.

Para la edición de hoy, Federico Arreola adelantó que habrá nuevas preguntas en el ClaudiaMetrics, las cuales estarán relacionadas con la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Igualmente, en el ClaudiaMetrics se realizará una edición especial para sondear las posibilidades de que Claudia Sheinbaum adopte la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su respuesta a la prensa.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales , además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.

ClaudiaMetrics: Federico Arreola presenta nuevas preguntas del tracking diario

Federico Arreola adelantó que ClaudiaMetrics tendrá nuevas preguntas, cuyas respuestas se darán a conocer el próximo lunes 9 de septiembre.

Las preguntas serán:

¿La reforma al Poder Judicial usted la apoya, la rechaza o le da igual? ¿Piensa que la reforma Judicial a usted le va a beneficiar o le va a perjudicar? ¿O ni lo uno, ni lo otro? ¿En su opinión tal reforma a la presidenta Sheinbaum le va a permitir gobernar mejor y más fácilmente, dificultará su gobierno, empeorará su gestión o da igual?

“En el debate de la reforma al Poder Judicial se han expresado mucho, a favor y en contra personas dedicadas a la política y especialistas en derecho, hace falta que el resto de la sociedad opine”. Federico Arreola

ClaudiaMetrics de SDPnoticias: Se evalúa posibilidad de tracking especial sobre periodismo mexicano

Asimismo, Federico Arreola señaló que se evalúa la posibilidad de una encuesta especial en ClaudiaMetrics, relacionada con las figuras del periodismo mexicano que AMLO cuestiona de manera continúa.

El tracking se realizará para conocer si las y los mexicanos están satisfechos con las críticas de AMLO a periodistas que “pueden equivocarse, pero jamás actúan de mala fé”, como Ciro Gómez Leyva y Sergio Sarmiento.

Las preguntas a considerar para dicho tracking en ClaudiaMetrics son:

¿Usted considera que el presidente ha ejercido un derecho, o más bien ha abusado al expresar juicios durísimos contra periodistas?

¿Qué espera la gente que Claudia Sheinbaum haga con la prensa, ignorar las críticas, es decir, no responder cada señalamiento que se le haga, o seguir la lógica de López Obrador y refutar cada palabra?

¿Debe mantenerse la sección de Quién es quién en las mentiras en las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum?

Las preguntas expuestas serán para evaluar el que nunca un presidente había chocado tanto y tan abiertamente con la prensa como lo hace AMLO actualmente.

Para Federico Arreola el choque no es un abuso por parte de López Obrador, si no su derecho de réplica; no obstante, el periodista señala que AMLO “ha sido injusto en muchas de sus criticas a periodistas reconocidos por su profesionalismo”.