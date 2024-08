Federico Arreola compartió la medición diaria del ClaudiaMetrics, el tracking diario que mide el respaldo y aprobación de las decisiones de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa.

En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 30 de agosto se da respuesta a nuevas y próximas decisiones de Claudia Sheinbaum en su gobierno, así como los retos a resolver.

Para la edición de hoy, Federico Arreola consideró importante el diálogo entre la presidenta electa de México y la oposición, hecho por el que la medición de ClaudiaMetrics fue destinada al tema de qué debe hacer Claudia Sheinbaum por las y los mexicanos que no votaron por ella.

En ese sentido, el periodista dijo que hay aspectos positivos en la oposición que Claudia Sheinbaum debería aprovechar. Sin embargo, dejó claro que la misma oposición debe admitir que se engañó al considerar la posibilidad de ganar en las elecciones México 2024.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales , además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.

En ese sentido, estos fueron los resultados de la medición:

En el ClaudiaMetrics de hoy 30 de agosto, Federico Arreola consideró necesario el diálogo entre la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y los integrantes de la oposición, a quienes les recordó una canción de Cuco Sánchez que lleva por título “Qué manera de perder”.

“De ninguna manera debe ser inexistente la relación entre la presidenta y los partidos opositores. Desde luego, ni Claudia ni la oposición deben decir como Cuco Sánchez a su amada: A mi lado, no lo niegues, fuiste mucho muy feliz. Porque no, no fue placentera la relación ente la izquierda y el PRI y el PAN cuando gobernaron México pero ello no debe llevar a nadie a expresar como Cuco Sánchez “Porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti”. Hay mucho de bueno en la oposición que Claudia debe aprovechar y abunda lo positivo en la izquierda que el PRI y el PAN están obligados a tomar en cuenta”.

Federico Arreola