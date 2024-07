Federico Arreola compartió la séptima medición diaria del ClaudiaMetrics, el tracking diario que mide el respaldo y aprobación de las decisiones de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa.

Igualmente, Federico Arreola explicó en ClaudiaMetrics que la opinión de las y los mexicanos sobre las decisiones y percepción de Claudia Sheinbaum, difiere de la de comentocrátas como Carlos Alazraki.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales, además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.

ClaudiaMetrics: Federico Arreola contradice a Carlos Alazraki sobre la no continuidad de las mañaneras con Claudia Sheinbaum

En el ClaudiaMetrics de hoy 24 de julio, Federico Arreola retomó los comentarios de Carlos Alazraki sobre la medición del tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX, referente a la continuidad de las conferencias mañaneras.

Y es que el publicista opositor a la 4T aseguró que sería un error que Claudia Sheinbaum continuará con las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues confirmarían que es “un clon” del mandatario.

Además, Alazraki afirma que Claudia Sheinbaum no tiene la popularidad ni el carisma de AMLO , por lo que no podría copiar su estilo de comunicar, ya que ella no es ni podrá ser López Obrador.

“En su opinión, si la presidenta Sheinbaum decidiera tener mañaneras confirmaría que es un clon de Andrés Manuel, y esto es algo que sabemos nadie en la oposición aprueba. Según el publicista, copiar al estilo popular de comunicar llevaría a que la gente compare a Claudia con AMLO, lo que no favorecería a la presidenta porque no es Andrés Manuel y no podría serlo”. Federico Arreola

El crítico del gobierno de AMLO y la 4T afirma también que Sheinbaum Pardo no podría hablar durante 15 horas semanales de cualquier tema sin aburrir a los espectadores, y le recomienda apegarse a una comunicación que vaya más a “su estilo”.

Ya que, contrario a AMLO, Claudia Sheinbaum no podrá ser “ñera”, no llegará a entablar amistad con su público, ni sabrá cómo hablarle a cada audiencia, sino que solo se convertirá en “estadista”.

“Alazraki cree que ella, si se aplica, puede llegar a ser una estadista. Pero Claudia, sostiene el publicista, jamás será una ñera, la amiga de todo el mundo: Sheinbaum no podrá ser nunca la ñera de las mañaneras”. Federico Arreola

ClaudiaMetrics 24 de julio: Mexicanos quieren que continúen las conferencias mañaneras

No obstante, Federico Arreola subrayó que, contrario a la opinión de Carlos Alazraki, la sociedad mexicana quiere que continúen las conferencias mañaneras en el gobierno de Sheinbaum.

“Podría continuar con las mañaneras como se lo pide en el tracking diario ClaudiaMetrics más del 50% de la sociedad mexicana” , subrayó Arreola, quien destacó que para él es claro que la opinión de los mexicanos no coincide con la de la comentocracia.

“La gente, ya es clarísimo, de pronto no coincide con las opiniones de los críticos de la 4T, y se ha demostrado que la gente se equivoca menos que tan distinguidos comentocratas hostiles a la Cuarta Transformación”. Federico Arreola

Y es que, según ClaudiaMetrics, los mexicanos entrevistados en el tracking quieren la continuidad de las mañaneras, pues el 52.5% quiene que sigan las conferencias en las mañanas y solo el 8.7 en la tarde.

Con respecto a las otras mediciones de ClaudiaMetrics , se confirma la aprobación de las desiciones de Claudia Sheinbaum en los temas sobre:

La aprobación del gabinete de gobierno anunciado por Claudia Sheinbaum

La transición de gobierno con giras de fin de semana en donde participan AMLO y Claudia Sheinbaum

Pues, en el primero de los casos, el gabinete de gobierno anunciado por Claudia Sheinbaum recibe una aprobación del 44.1% como “muy bueno” y del 26.1 como “bueno”.

Mientras que la transición y las giras que se realiza con AMLO cuentan con una aprobación del 53.5% que las califican como “muy bien” y del 18.5% como “bien”.