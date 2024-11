En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 22 de noviembre, el periodista aseguró que Claudia Sheinbaum Pardo debe reconocer que la reforma al Poder Judicial, como fue legislada, no es viable.

Para la edición de hoy, Federico Arreola aseguró que en datos del tracking diario ClaudiaMetrics ya se exhibió que las y los mexicanos aprueban la reforma judicial de Claudia Sheinbaum y Morena impulsaron.

Sin embargo, ante las diferentes problemáticas que atraviesa la reforma con respecto a su convocatoria, fallas legislativas, de organización y más, el periodista pide a la presidenta de México que acepte el error y analice que no es viable .

ClaudiaMetrics 22 de noviembre: Federico Arreola exhibe errores en el gobierno de Claudia Sheinbaum

En el ClaudiaMetrics de hoy 22 de noviembre, Federico Arreola recordó las palabras de Martín Bonfil Olivera, divulgador de la ciencia de la UNAM, quien dijo que e l conocimiento científico “avanza gracias al constante reconocimiento y aceptación de los errores que comete en su camino, y a los intentos por corregirlos” .

El periodista dijó que en política se considera una virtud no reconocer error para no dar armas de combate a los grupos rivales, y puso al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como ejemplo de quienes no reconocen las propias equivocaciones.

No obstante, señaló que en ocasiones el o la estadista están obligados a hacer a un lado las exigencias de su propio partido para aceptar que hubo fallas en las políticas públicas y trabajar para corregirlas, independientemente de los beneficiados.

“Por error se le bajó el presupuesto a la UNAM, lo que de inmediato se corrigió. Hizo lo correcto la presidenta Sheinbaum”, aseguró Arreola.

Además, el columnista explicó que ya llegó la hora de admitir otra equivocación del actual gobierno, la reforma al poder judicial y la elección en las urnas de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras.

Pues aunque recordó que la gente votó en las pasadas elecciones presidenciales, entre otras cosas, por la promesa de Morena y su candidata, Claudia Sheinbaum, de reformar al poder judicial, a estas alturas, la iniciativa no es viable .

ClaudiaMetrics 22 de noviembre: Federico Arreola pide a Claudia Sheinbaum corregir fallas en reforma al Poder Judicial

En el ClaudiaMetrics de hoy 22 de noviembre, Federico Arreola señaló que la reforma que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas estuvo lejos de ser la mejor reforma judicial posible.

El periodista señaló que incluso “ya está resultando un fiasco el proceso electoral para designar a las personas juzgadoras”.

Entre las problemáticas que atraviesan destacan que: no hay suficientes aspirantes a los cargos en la judicatura federal, no alcanza el dinero para que el INE realice una votación con credibilidad y tampoco tiene tiempo la autoridad electoral para hacer el trabajo .

“En efecto, llegó la hora de aceptar el error y corregirlo. El INE ya pidió más tiempo para preparar la elección, lo que implica una reforma a la reforma”. Federico Arreola

Federico Arreola recordó que, tal como señala el ClaudiaMetrics, la gente apoya la elección democrática de las personas juzgadoras.

No obstante, el columnista explicó que quizá no sea viable, por lo que pidió buscar opciones y afirmó que “la presidenta de México, como científica que es, debe partir de la equivocación para diseñar un poder judicial que sea verdaderamente democrático y que sí funcione”.

ClaudiaMetrics 22 de noviembre: El tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Con respecto a las mediciones diarias del tracking ClaudiaMetrics realizado por SDPnoticias y MetricsMX, los resutados de las entrevistas hasta el 22 de noviembre son las siguientes:

A la pregunta: “¿Aprueba o desaprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México?” El 62.6% de los mexicanos señaló que aprueba mucho, el 10.9 que aprueba algo, el 7.2% desaprueba algo y el 14% desaprueba mucho.

En el segundo cuestionamiento: “En su opinión, con la presidenta Sheinbaum en materia de Seguridad se estará...” El 53.9% señaló que mejor que antes, el 19 por ciento opina que peor que antes y el 18.6% señala que igual.

Finalmente, ante la medición “Usted en la calle, ¿se siente?..” El 23.4% de los mexicanos dijo que muy seguro, el 26.9 por ciento algo seguro, el 24.6% algo inseguro y el 22.8 por ciento muy inseguro.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales; además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.