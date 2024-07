Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, pidió transparencia por los resultados en las elecciones Venezuela 2024, de la misma manera que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia mañanera de hoy 30 de julio.

Nicolás Maduro, quien buscó su tercer mandato como presidente de Venezuela, logró el triunfo en las elecciones Venezuela 2024 con el 51.20 por ciento de los votos emitidos por 5 millones 150 mil 092 de votantes, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral; resultados que se señalaron como irreversibles y por los cuales se pidió respeto.

Sin embargo, la jornada electoral se dio en medio de tensión generada por bloqueos en distintas vialidades, atentados contra bienes públicos, ataques en contra de personas identificadas como chavistas o policías, así como la quema de sedes regionales del Consejo Nacional Electoral, hospitales, módulos de Policía y unidades del transporte público.

Claudia Sheinbaum se sumó al llamado de AMLO respecto a las elecciones Venezuela 2024; en conferencia de prensa hoy martes 30 de julio, la virtual presidenta electa de México consideró que es necesaria la transparencia en los resultados.

“Es importante, como lo planteamos en su momento, pues que se dé a conocer, que se transparente este resultado para que no haya lugar a confusión. En la medida que haya más transparencia, evidentemente se podrá mostrar los resultados de la elección”

En ese sentido, Claudia Sheinbaum reafirmó la condición de Venezuela como un país libre:

Claudia Sheinbaum también respondió ante la opinión del panista Vicente Fox, quien aseguró el 28 de julio en redes sociales que en las elecciones Venezuela 2024 se gestó un “atentado contra la democracia”.

Marina Corina Machado Ed Conway no vamos a callar, estamos con ustedes”

Sin embargo, Claudia Sheinbaum consideró que Fox no tiene autoridad moral para hablar de este tema:

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró necesario un recuento de votos en las elecciones Venezuela 2024 con el objetivo de despegar dudas sobre los resultados; esto durante su conferencia mañanera de hoy 30 de julio.

“Ha habido mucha propaganda, pero también es normal cuando existe confrontación política, no olvidemos que hubo elecciones. Cuando son acciones violentas, cuando son golpes de Estado pues eso se condena, eso no se puede permitir; cuando hay elecciones son otras cosas, es pedir, que si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si hace falta, que se cuenten votos, lo que aquí no quiso ni Fox ni Calderón, que ahora ya son observadores democráticos”

AMLO