La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas sobre la supuesta interferencia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En la mañanera del pueblo de hoy 14 de noviembre, Claudia Sheinbaum respondió a la comentocracia que afirma que el expresidente AMLO fue quien ordenó que Rosario Piedra fuese reelecta como titular de la CNDH, pese a no ser de las mejores evaluadas y presentar una carta de recomendación apócrifa ante la Cámara de Senadores.

“Ahora resulta que AMLO va a estar dictando a senadores” señaló la presidenta al respecto, quien recordó que el expresidente se retiró de la vida pública y se encuentra en su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum cuestionó si las y los mexicanos realmente creen que AMLO dictó desde allá quién sería la presidenta de la CNDH y preguntó de dónde sacan dicha información los difusores de tal teoría.

Claudia Sheinbaum señaló que es “increíble” todo lo que se dijo al respecto de la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, y la presunta orden de AMLO de dejarla al frente de la Comisión.

La presidenta recordó que López Obrador ya se retiró de la vida pública y está escribiendo su libro, trabajando en otras áreas de la transformación, por lo que cuestionó “¿ustedes creen de verdad que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la Comisión?”

Por ello, Claudia Sheinbaum preguntó las fuentes de quienes difunden tal información y pidió que dejen descansar a AMLO en Palenque , pues aseguró que las y los senadores toman sus propias decisiones porque “son adultos”.

Cabe destacar que en la sesión de la Cámara de Senadores se informó que desde la coordinación de Morena se instruyó a todos los legisladores a fines a la 4T votar en favor de Rosario Piedra Ibarra.

Esto pese a la negativa de las Organización y activistas defensores de Derechos Humanos, que señalaron que la titular de la CNDH no tuvo buen desempeño en su cargo.

La presidenta de México cuestionó porqué señalan que la titular de la CNDH no tiene independencia al ser electa por las y los senadores de Morena, y en el caso del Poder Judicial se aferraban a que los ministros continuaran siendo electos por la Cámara Alta.

“Entonces en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia, o sea a fuerza tiene que haber una línea del ejecutivo o ex ejecutivo, no pueden creer que senadores y senadoras puedan tomar una decisión”.

Claudia Sheinbaum