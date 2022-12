Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció que pese al decreto de vacaciones dignas, ella no se tomará sus 12 días.

Esto lo expresó durante la conferencia de prensa de hoy, 28 de diciembre, que realizó luego de recorrer el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, cuyas operaciones se reanudarán el 15 de enero.

Cabe mencionar que el decreto de vacaciones dignas, que aumentará de 6 a 12 días de vacaciones en el primer año trabajado, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al término de la conferencia, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre su opinión en torno al decreto de vacaciones dignas.

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que el aumento de vacaciones corresponde a los derechos laborales de los trabajadores de México.

Y expresó que la publicación del decreto en el DOF “es el mejor regalo de fin de año y de Navidad”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum adelantó que en su caso no aplican las vacaciones dignas, por lo que no se tomará los 12 días de vacaciones que establece el decreto.

“Me parece muy bien, pues son derechos laborales. Es el mejor regalo de fin de año, de Navidad. Les adelanto que no me voy a tomar los 12 días, en mi caso no es así”.