Claudia Sheinbaum dice que jamás se opondría a AMLO, ya que ambos son parte del mismo movimiento, el cual es llamado cuarta transformación.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aseguró que desde hace 20 años ha estado luchando en el mismo movimiento que el presidente AMLO.

Lo anterior tras ser cuestionada acerca de que la oposición opina que ella imita al presidente AMLO y que no es independiente.

Claudia Shienbaum destacó que quizá los partidos opositores quisieran que se opusiera al presidente AMLO, en temas como la reforma eléctrica u otros problemas del país.

Sin embargo, la mandataria capitalina señaló que ella y AMLO son parte de la Cuarta Transformación y jamás se convertiría en una líder de oposición.

“Pues sí somos parte del mismo movimiento, somos parte de la Cuarta Transformación, como me voy a ser un líder de la oposición, eso no jamás”

Ante su acompañamiento a las políticas de AMLO y ser parte de Morena, Claudia Sheinbaum aseguró seguir los lineamientos del partido y destacó que jamás lo traicionaría.

“Aquí siempre decimos, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Y yo jamás voy a traicionar de donde vengo, jamás, somo parte del mismo movimiento”

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX