La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confía en llegar a un acuerdo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por su amenaza de imponer aranceles a México; “estamos en condiciones de hacerlo”, expreso la mandataria federal.

Hoy lunes 24 de febrero, desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la crisis de salud pública en Estados Unidos por adicción al fentanilo, hecho por el Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México al acusar que el flujo de la droga proviene desde la frontera entre ambos países.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum cuestionó el argumento de que el fentanilo solo entra a Estados Unidos desde México y Canadá, razón por la que reiteró el discurso de colaboración del Gobierno de México para ayudar en la crisis humanitaria que enfrenta Estados Unidos.

“Nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria que tienen, pero además no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, no queremos que las drogas lleguen a ningún lado. No solo a Estados Unidos, sino a jóvenes mexicanos o de cualquier país del mundo. Y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos”.

Claudia Sheinbaum