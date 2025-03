La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó un consejo que le dio el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de que se convirtiera en la primera presidencia de México.

Durante el mitin que realizó este sábado 15 de marzo en Las Margaritas, Chiapas, Claudia Sheinbaum aprovechó para mandar un saludo a AMLO, quien actualmente reside en el municipio de Palenque.

Tras dejar la presidencia el 31 de septiembre de 2024, AMLO cumplió su promesa y se alejó de todos los reflectores y de la vida pública de México para dedicarse a disfrutar su retiro en su quinta ubicada en Palenque, Chiapas.

Claudia Sheinbaum agradece consejo que le dio AMLO de no dejar las giras por México

Al inicio de su intervención en el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que para ella es “muy emotivo” viajar por todo el país.

En ese momento, Sheinbaum recordó que antes de su toma de protesta como presidenta constitucional del país, hizo una gira por todo México en compañía del entonces presidente AMLO para conocer las problemáticas y las obras que quedaban pendientes en cada una de las entidades.

Fue entonces que aprovechó para mandarle un saludo a AMLO al recordar que hoy en día vive en Chiapas y, al mismo tiempo, recordó un valioso consejo que le dio el político tabasqueño.

Reveló que López Obrador le recomendó salir de gira cada fin de semana para recorrer los 32 estados de México y no quedarse exclusivamente en la Ciudad de México, desde donde despacha en Palacio Nacional.

“Él me dijo en esa gira: ‘No dejes de salir todas las semanas a todo el país. Sigue siempre cerca del pueblo, no te quedes en Palacio Nacional, no te quedes solamente en la Ciudad‘. Yo ya lo tenía pensado, pero la verdad es que fue uno de los mejores consejos que me dio”, contó la presidenta de México desde Chiapas.

Claudia Sheinbaum agradece consejo de AMLO (Especial)

Claudia Sheinbaum dice que ama salir de gira por todo México, siguiendo consejo que AMLO le dio

Claudia Sheinbaum confesó que ama recorrer todo México en sus giras de fin de semana.

Dijo que, en su opinión, “no hay nada más hermoso que estar cerca del pueblo”.

En este sentido, aseguró que a los gobiernos de la 4T les distingue la cercanía con el pueblo.

“En los gobiernos que vienen de la 4T, que inició con el presidente López Obrador y que ahora damos continuidad, eso es lo que nos distingue. Nosotros somos gobiernos que venimos de las élites (...), somos gobiernos que venimos del pueblo, gobernamos para el pueblo y vivimos por el pueblo de México” Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum pide que “dejen en paz” a AMLO por supuestos vínculos con el narcotráfico

Este viernes 14 de marzo, Claudia Sheinbaum pidió a sus a la oposición y a comentócratas de medios de comunicación “dejar en paz” a AMLO luego de que una vez más fue acusado de tener supuestos vínculos con el narcotráfico en México.

Luego de que explotó la polémica por el hallazgo del campo de exterminio, adiestramiento y crematorios ilegales en Teuchitlán, Jalisco, Sheinbaum criticó que en la red social X, antes Twitter, se hiciera tendencia el hashtag “#NarcoExpresidenteAMLO”, por lo que salió en su defensa.

“Ya otra vez vi que #NarcopresidenteAMLO, ya déjenlo en paz. Otra vez contra el presidente López Obrador”, reprochó Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sobre el tema, hizo un llamado a esperar la información oficial de lo encontrado en el ‘Izaguirre Ranch’ de Teuchitlán y adelantó que durante la siguiente semana, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará un “informe científico” de los indicios hallados en el lugar.