Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que las personas que apoyan la Marea Rosa están mal informadas.

El pasado domingo 19 de mayo se llevó a cabo la marcha de la Marea Rosa, promovida por los candidatos del PAN, PRI y PRD: Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, y Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la CDMX.

Esta movilización apoyada por la oposición causó la desaprobación de Morena, pues varios militantes, incluido el dirigente Mario Delgado y el presidente AMLO, los han tratado como “traidores a la patria”.

Ahora Citlalli Hernández también se pronunció sobre quienes apoyan la Marea Rosa en el marco de las elecciones 2024, y dijo que son personas mal informadas.

En entrevista con López-Dóriga, Citlalli Hernández habló sobre la reciente marcha de la Marea Rosa ocurrida en el Zócalo de la CDMX.

La secretaria general de Morena habló sobre la libertad de manifestación que existe actualmente en el gobierno, pero no desaprovechó la oportunidad para asegurar que Claudia Sheinbaum ganará las elecciones 2024.

En cuanto a las personas que apoyaron la movilización de la Marea Rosa a favor de Xóchitl Gálvez, Citlalli Hernández lamentó que sea gente mal informada motivada por el odio y la mentira.

La morenista también desmintió que busquen expropiar la propiedad privada e incluso señaló que algunos que no simpatizan con Morena, saben que quienes mienten son los de la oposición.

“Cuando tú escuchas a los que salen a manifestarse, que está bien, hay gente que no cree en nosotros: pero que se expresan desde el odio, la mentira, el racismo y el clasismo, a mí me parece que va a ser efímero (...) Hay un sector que no coincide con nosotros pero sabe que esas motivaciones de la supuesta Marea Rosa son mentira”.

Citlalli Hernández