Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, se disfrazó de beisbolista para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la reciba en Palacio Nacional, hoy martes 19 de marzo.

Desde ayer 18 marzo, Ceci Flores acudió a las afueras de Palacio Nacional para exigir una reunión con AMLO, a quien busca hacerle entrega de una pala como gesto simbólico para que “asuma su responsabilidad” de buscar a las personas desaparecidas en México.

En ese sentido, la madre buscadora de Sonora aseguró que en caso de ser rechazada volverá a acudir a Palacio Nacional hasta entregarle la pala al presidente “en sus propias manos”:

“Ahora sí quiero hablar con el presidente y si él no me recibe el día de hoy, voy a volver, y si no me recibe las otras veces que vuelva, lo voy a perseguir así como yo estoy siendo perseguida, lo voy a perseguir por todo el mundo y a donde vaya, yo voy a andar atrás de él con mi pala hasta que se la entregue en sus propias manos y asuma su responsabilidad y obligación de buscar a nuestros desaparecidos”

Ceci Flores