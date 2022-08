Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció a Isabel Miranda de Wallace ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue ayer miércoles 17 de agosto cuando Arturo Zaldívar ofreció una conferencia de prensa en la cual dio a conocer que presentó una denuncia contra la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro.

La denuncia penal en contra de Isabel Miranda de Wallace, que presentó ante la FGR el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, es por esta razón.

Al informar que presentó una denuncia contra Isabel Miranda de Wallace, Arturo Zaldívar explicó que la acusa de fabricar pruebas para desprestigiar al Poder Judicial Federal.

De acuerdo con el presidente de la SCJN, Isabel Miranda de Wallace intentó evitar el máximo tribunal analizara las denuncias de personas presuntamente implicadas en la desaparición de hijo.

Ante ello, advirtió que si la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro actuó en contra de las autoridades de esa manera, también podría hacerlo en contra de civiles indefensos.

“Si hoy es capaz de fabricar pruebas y de denunciar al presidente de la Corte qué no habrá hecho contra personas indefensas cuando tenía todo el poder, protegida por Fox, Calderón y García Luna, qué no habrá hecho esta mujer”

Sobre los amparos de los presuntos implicados en el caso de Hugo Alberto Wallace, explicó que fueron atraídos por la Primera Sala de la SCJN, por lo que dijo, él no tiene nada que ver.

Asimismo, el ministro presidente de la SCJN señaló que la narrativa que busca promover Isabel Miranda de Wallace es falsa e inverosímil, pues aseveró que no se sostiene desde ningún ángulo.

Debido a lo anterior, Arturo Zaldívar destacó que ya presentó una denuncia ante la FGR en contra de la activista.

Siguiendo con su crítica, Arturo Zaldívar afirmó que Isabel Miranda de Wallace se ha mostrado muy preocupada y desesperada por que la SCJN analice el amparo de la presunta secuestradora de su hijo.

En ese sentido, señaló que cualquier persona con un asunto de esa trascendencia, sabe que la mayor garantía de que su caso se resuelva de manera imparcial, es que llegue a la SCJN.

Luego de que Arturo Zaldívar dio a conocer que presentó una denuncia en contra de Isabel Miranda de Wallace, la activista respondió al ministro presidente de la SCJN.

A través de un comunicado, Isabel Miranda de Wallace acusó que el ministro presidente de la SCJN está usando recursos públicos con el fin de atacarla, lo que dijo, denigra a la SCJN.

Lo anterior debido a que la presidenta de Alto al Secuestro acusó que Arturo Zaldívar tiene conductas incorrectas, no por lanzarse contra ella, sino porque afirmó, podría ser contra cualquier ciudadano.

“Ya que él ha demostrado no tan solo que no dignifica a la Corte, sino que la denigra ya que no se entiende que con el cargo que ostenta tenga las conductas que vimos todos a nivel nacional, no por tratarse de mi persona, sino que hoy fui yo y en cualquier momento puede ser otro ciudadano”

Isabel Miranda de Wallace