En torno a su participación en las indagatorias del Caso Ayotzinapa, Tomás Zerón de Lucio aceptó que amenazó a ‘El Cepillo’, presunto integrante del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la hoy extinta PGR, Tomás Zerón, reapareció en un documental sobre el Caso Ayotzinapa que fue producido por la cadena BBC.

En dicho documental, el ex funcionario que se encuentra en calidad de prófugo pero se sabe que está en Israel, aceptó que amenazó a ‘El Cepillo’, pero negó que lo haya torturado.

Tomás Zerón, ex director de la AIC que se encargó de las indagatorias del Caso Ayotzinapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, reapareció para hablar sobre su participación en las investigaciones.

En una serie documental de la BBC titulada “Ayotzinapa: La noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México”, Tomás Zerón volvió a aparecer ante el ojo público tras salir del país.

En uno de los capítulos, el ex funcionario relató algunas de las acciones que encabezó como parte de las pesquisas que se desarrollaron en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Tras explicar que durante las acciones se trasladó al Río San Juan en Cocula, Guerrero, habló sobre el video en el que aparece interrogando a un presunto implicado en el Caso Ayotzinapa.

En torno a la grabación por la cual se le acusa de haber incurrido en tortura, Tomás Zerón aceptó que como se escucha en el video, sí amenazó a Felipe Rodríguez Salgado, ‘El Cepillo’.

Sin embargo, al reaparecer en la serie documental de la BBC que se dio a conocer el 24 de febrero, Tomás Zerón rechazó que incurriera en actos de tortura contra el presunto criminal.

Así lo sostuvo el ex funcionario federal que es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR), por haber torturado al presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos.

Sobre los hechos por los cuales es investigado, el ex funcionario admitió que como se aprecia en el video, lanzó varias amenazas contra ‘El Cepillo’, pero negó que lo haya torturado.

Y es que Tomás Zerón refirió que en la posición que ostentaba como el entonces jefe de la AIC, no tenía la necesidad de incurrir en torturas en contra de nadie.

Cabe destacar que en el video que se filtró a mediados de 2020, se observa dentro de una habitación, a Tomás Zerón cuestionado a ‘El Cepillo’, quien aparece con el rostro cubierto y el torso desnudo.

En la grabación se logra escuchar a Tomás Zerón amenazando al presunto implicado en el Caso Ayotzinapa, debido a que le advirtió que si le mentía, lo iba a matar.

“La primera mamada que me digas, cambiamos el tono ¿va? (...) Tú dinos cómo quieres que vaya avanzando. Tú no vas a ser la excepción, entonces, no te pongas difícil (...) Dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó todo el tema y empezamos. A la primera te mato, güey”.

Tomás Zerón