Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, se reunieron este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y tuvieron un debate intenso.

Tras la reunión de casi tres horas en Palacio Nacional, Mario González, padre de César Manuel González Fernández ―uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos―, aseguró que la reunión estuvo un “poquito pesada” y discutida, porque AMLO “no entiende las razones” en las que las víctimas solicitan la información.

Refirió que el mandatario sostiene que toda la información en torno al caso ya fue entregada por el Ejército mexicano y demás autoridades. Al respecto, Mario González lamentó que AMLO no se saliera de su discurso cerrado e indicó que al parecer “tiene otra información de las cosas”.

“Estuvo un poquito pesada. Un poquito discutida porque desafortunadamente (AMLO) no entiende las razones en las que nosotros pedimos la información. Él dice que no, que ya fue entregado todo y desafortunadamente no entendía. Tiene como otra información de las cosas” Mario González. Padre de César Manuel González Fernández, normalista de Ayotzinapa desaparecido

Padres de normalistas de Ayotzinapa lamentan que Alejandro Encinas no haya dicho “ni una sola palabra” en la reunión con AMLO

Mario González. padre de César Manuel González Fernández, lamentó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no haya dicho “ni una sola palabra” durante la reunión de los padres con AMLO.

En este tenor, consideró que Alejandro Encinas también estaba en desacuerdo con la postura de AMLO en el caso.

Así lo dijo Mario González: “Desafortunadamente no dijo ni una sola palabra. Creo que también está en desacuerdo (con AMLO). No sé, supuestamente iba a supervisar las cosas para no dar un paso en falso y que el día 25 nos daba la información”.

De acuerdo con el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, pese a que el presidente insiste en que ya se entregó toda la documentación en torno al caso por parte del Ejército, ellos están solicitando una intervención telefónica realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 del 2014 entre un jefe policiaco y un integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, en la que se informaba de la detención de 17 jóvenes.

Pactan nueva reunión sin AMLO: será entre padres de normalistas de Ayotzinapa con Alejandro Encinas y Luisa María Alcalde

Los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos adelantaron que fue acordada una nuevo reunión, ahora sin AMLO, para el próximo lunes 25 de septiembre a las 17:00 horas.

Las víctimas ahora se reunirán solamente con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en Palacio Nacional.

Esta reunión llega en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 del 2014.