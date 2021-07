México.- Carlos Loret de Mola aseguró que 2 personas que lo habían acusado aceptaron, frente a un juez, que no sabían que se trataba de un montaje la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez.

Este 12 de julio, Carlos Loret de Mola compareció en una audiencia virtual del caso de Israel Vallarta, quien fue detenido en 2005 como parte de un montaje.

Tras la audiencia, Carlos Loret de Mola celebró que 2 acusadores aceptaron que no sabían que se trataba de un montaje y por lo tanto no se lo advirtieron durante el programa.

“Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron”. Carlos Loret de Mola

Loret de Mola celebra audiencia de Israel Vallarta

En un video publicado en Twitter, Carlos Loret de Mola destacó que hoy es un día importante para él, porque por años lo han acusado de participar en el montaje de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez.

“Tuve un careo mis 2 principales acusadores, 2 excompañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi” Carlos Loret de Mola

¿Quiénes declararon con Loret de Mola por el montaje?

Carlos Loret de Mola señaló que Laura Barranco, exproductora de Televisa, aceptó frente a un juez que ella no lo alertó sobre el montaje.

Por su parte, Juan Manuel Magaña, exjefe de información en Televisa, también aceptó que él no sabía que se trataba de un montaje, por lo cual no alertó a Loret de Mola.

“Juan Manuel Magaña, jefe de información, que estaba en la cabina al momento de la transmisión, aceptó frente al juez que él no sabía que era un montaje porque cayó en el engaño y por eso no me alertó de nada” Carlos Loret de Mola

Loret de Mola condena que lo vinculen con montaje de Israel Vallarta

Loret de Mola destacó que ningún de sus ex compañeros pudo comprobar que él haya sido cómplice de las autoridades en el montaje de la detención de Israel Vallarta.

“Lo he dicho siempre y he ofrecido una y otra vez disculpas, fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los medios de comunicación que también transmitieron ese hecho, pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje” Carlos Loret de Mola

Para finalizar, Loret de Mola acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utilizar el caso de Israel Vallarta como un arma en su contra.