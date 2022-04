Carlos Loret de Mola, nuevamente le responde a AMLO, ahora ante la controversia de que posee un lujoso departamento en Polanco en la Ciudad de México (CDMX), en un video mensaje el comunicador sentenció que el presidente de México no sabe lo qué es el trabajo formal.

Además refirió a que AMLO ya está obsesionado con su patrimonio.

Carlos Loret de Mola, en su video mensaje distribuido en sus redes sociales menciona que AMLO lo ataca porque el presidente no sabe como ocultar cómo es que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán se volvió rico sin trabajar de la noche a la mañana, así como los escándalos de corrupción familiares que tiene a su alrededor.

Carlos Loret de Mola llama corrupto a AMLO; “yo no he vivido de sobres amarillos y dinero mal habido no me va a encontrar”

De igual manera, aseguró que AMLO lo acusa de que su patrimonio ha sido fruto de la corrupción.

Pero en su defensa apunta que todo lo que posee es por su trabajo y acusó a AMLO de no saber que es un trabajo formal.

En ese sentido, Carlos Loret de Mola, le respondió al presidente que sus trabajos periodísticos han sido de la preferencia de muchas personas, y en los medios de comunicación para los que ha trabajado son acreditados, además de que son muy conocidos por la audiencia.

Sobre cómo es que Carlos Loret de Mola ha recibido el dinero, el mismo comunicador explicó que le han depositado sus honorarios a través de transferencias bancarias, de igual manera aseguró que sí ha pagado sus impuestos.

Y afirmó que con sus ahorros ha mejorado su modo de vida.

Nuevamente se comparó con AMLO con varios ejemplos entre él y el mandatario como:

Al terminar con su comparativa entre AMLO y él, Carlos Loret de Mola, dijo que él no ha recibido dinero “mal habido”, así como un “chayote”, refiriéndose a un pago por corrupción por su trabajo e incluso mencionó que él entendía que a AMLO no le gustará su trabajo periodístico.

“Un chayote cómo se le dice no me lo va a encontrar o bueno ya no me lo encontró, ya le dijeron que yo no soy así, porque mire presidente yo no soy corrupto, de ese pie yo no cojeo”

Carlos Loret de Mola