Carlos Alzraki y su trabajadora doméstica, Margarita, tacharon de mentirosos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, por supuestamente tergiversar sus declaraciones.

AMLO dijo en su mañanera que Carlos Alazraki no pudo convencer a su trabajadora “de que se vive una dictadura”, con lo que se entendió que supuestamente había votado por Claudia Sheinbaum y Morena en las elecciones México 2024.

No obstante, hoy apareció Margarita y junto a Carlos Alazraki aclaró que ella antes no sabía qué era una dictadura, que ya lo sabe, pero que mucha gente en su pueblo del Estado de México aún no lo sabe y por ello sí votaron Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024.

Carlos Alazraki sí convenció a su trabajadora doméstica de no votar por Morena pero todo su pueblo eligió a Claudia Sheinbaum

A partir de ello, Margarita se siguió lanzando contra AMLO diciendo que miente como un niño de kínder o primaria.

Es decir, Carlos Alazraki sí convenció a su cocinera de no votar por Morena, pero en general fue un esfuerzo insuficiente porque aunque ella fue a votar a su pueblo -mismo que no se menciona- el 2 de junio, sus vecinos votaron por Claudia Sheinbaum.

“Yo fui a mi pueblo el día de las elecciones... yo no entendía antes qué era dictadura y mucha gente en mi pueblo no sabe qué es. Y discúlpenme, qué lástima de presidente tenemos porque parece un niño de kínder como habla” Margarita. Trabajadora doméstica de Carlos Alazraki

Carlos Alazraki también se enojó y recordó que AMLO afirma que se conocen, pero en público hace como que no.

“Está viejito y está enfermito de la cabeza... se sigue haciendo pendejo que no me conoce, no mames”, dijo.

Dice Alazraki que las personas como su cocinera, es decir los pobres, no entienden lo que es autoritarismo o dictadura y por eso votaron por Sheinbaum. Y @MarkoCortes dice “claro, no lo entienden”.



Piensan que la gente es estúpida y no se dan cuenta que los estúpidos son ellos. pic.twitter.com/R8G6fmoCfa — Pablo Berthely Araiza (@PBerthely) July 2, 2024

Carlos Alazraki dice que Jesús Ramírez Cuevas le pasa mal los chismes a AMLO

Carlos Alazraki también se lanzó contra Jesús Ramírez Cuevas al decir que le pasa mal los “chismes” al presidente.

Margarita se lanzó contra el actual gobierno de AMLO porque afirma que “mantiene a jóvenes que no trabajan”, permite los talamontes y ello genera que se esté acabando el agua en el Estado de México y no arreglan los baches ni las carreteras.

Carlos Alazraki, contento por “bronca” viral de panistas

“Parece que ayer estuvimos muy famosos”, dijo contento al inicio de su programa en Atypical Te Ve, Carlos Alazraki, por la pelea entre Javier Lozano y Marko Cortés.

No obstante, dijo que medios como Reforma no mencionaron que esa “bronca” se dio en Atypical Te Ve pero todo el mundo lo sabe.

Carlos Alazraki: Reforma al Poder Judicial es venganza personal de AMLO

Carlos Alazraki insistió que la reforma al Apoder Judicial es una venganza personal contra Norma Piña e incluso se lanzó contra quienes la justifican dentro de Morena a pesar de cómo los tratan.

Puso como ejemplo a Ricardo Monreal, quien insinuó que porque Norma Piña no tiene la misma sumisión que Arturo Zaldívar es que basta para iniciar la reforma al Poder Judicial.

El publicista tachó al legislador de “lamehuevos” junto con Mario Delgado.