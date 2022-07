Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que no está buscando presidir el instituto, al menos por ahora, pues a ún no llega el momento del cambio de mando.

De acuerdo con Humphrey, no está “levantando la mano” para tomar la batuta en el órgano electoral, simplemente porque aún no está por concluir la administración de Lorenzo Córdova.

Además aclaró que, además de que aún no son los tiempos, la decisión sobre la presidencia del INE de pende de la Cámara de Diputados y no de los consejeros.

“No estoy levantando la mano…No me adelanto porque ni son los tiempos, ni es decisión nuestra, es decisión de la Cámara de Diputados y Diputadas. A diferencia de la Sala Superior, nosotros no podemos elegir a quien nos presida por un determinado tiempo Carla Humphrey

Machista que pregunten si una mujer puede presidir el INE: Carla Humphrey

De acuerdo con Carla Humphrey, cuando afirmó que una mujer puede presidir el INE no lo hizo con la intención de “levantar la mano”, sino para visibilizar que debe ser una opción que no se cuestione.

Aclaró para Así las cosas que le parece una pregunta machista cuestionar la “preparación” del órgano electoral para tener al mando a una mujer, pues a ningún hombre se le ha cuestionado si puede estar a cargo.

“La pregunta fue tal cual si el INE está preparado, si puede ser ya presidido por una mujer. Me parece que esta pregunta es muy machista, violencia de género, estereotipo de género. Si fuera hombre, nadie pregunta si puede estar encabezando o no por un hombre” Carla Humphrey

Recordó que para el cierre de este 2022, 9 de 32 entidades federativas estarán gobernados por mujeres, por lo que cuestionó el por qué el INE no podría entonces ser presidido por una.

Además, dijo que le causó preocupación que en cuanto se iniciaron las reglas de paridad en la vida política del país, estas no se hayan aplicado también al órgano electoral.

Sin embargo, actualmente hay 5 mujeres consejeras y 6 hombres, lo que indica la dinámica que se vive en México así como la obligación constitucional.

Carla Humphrey no concuerda con sus compañeros, eventos de Morena en Edomex y Coahuila no son actos anticipados de campaña

El INE interpuso una tutela preventiva para más de 30 políticos afiliados a Morena por posibles actos anticipados de campaña por los mítines que realizaron en:

Estado de México

Coahuila

Asimismo, le prohibió a Morena hacer actos proselitistas rumbo a las elecciones 2023 y 2024.

Sin embargo, Carla Humphrey aseguró que no cree que dos eventos, donde no participaron la totalidad de los políticos sancionados, no corresponden a actos anticipados de campaña.

“Creo, lo digo aquí y me hago cargo de mis palabras, que dos eventos no hablan de esta posible estrategia. Si lo que se está pensando es en influir en las campañas del Estado de México o en las presidenciales que empiezan en enero del 24″ Carla Humphrey

Dijo que, con todo respeto a sus compañeros, que integrar una lista con personas que no asistieron a ambos eventos es infundado, aunque, aclaró, respeta su decisión.

Asimismo, Carla Humphrey dijo que lo que sí sería grave es que dichos eventos se hayan realizado con recursos públicos, cosa que debe ser investigada, así como la promoción personalizada.