Las mujeres al poder

Dos gobernadoras más. Este es el dato relevante de las elecciones de ayer. Una del PAN, otra de Morena. Ya son nueve en el país. Extraordinaria noticia, sin duda. Al margen de diferencias partidistas vale la pena celebrar que cerca de la tercera parte de las entidades federativas mexicanas tengan administraciones públicas encabezadas por mujeres.

Si el machismo no se impone en los partidos más grandes —Morena, PRI y PAN— en 2023 habrá otra gobernadora, la del Estado de México. Hay condiciones para que solo compitan entre ellas. La lista de mujeres mexiquenses con prestigio es amplia: Martha Hilda González Calderón, Delfina Gómez Álvarez, Alejandra Del Moral Vela, Mariela Gutiérrez Escalante, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Laura Barrera Fortoul, Josefina Vázquez Mota…

En Coahuila el machismo político es todavía invencible; entonces, solo habrá candidatos hombres entre quienes tendrán posibilidades reales de ganar las elecciones de gobernador —Manolo Jiménez Salinas y Ricardo Mejía Berdeja—. Dado lo anterior, las mujeres de toda la nación deben exigir una contienda solo entre ellas en el Estado de México.

Será un retroceso enorme que los partidos no postulen mujeres en el Edomex; por lo tanto, de ninguna manera debe permitirse.

Ya se verá si Morena, PRI y PAN saben estar a la altura de lo que se espera de tales institutos políticos.

Dante Delgado

Por lo demás, han sido verdaderamente lamentables los números de Movimiento Ciudadano en las elecciones estatales de ayer domingo. El partido de Dante Delgado no vale, en promedio, más de 5% de los votos. Sus grandes victorias del pasado, en Jalisco y Nuevo León, no parece que vayan a repetirse. MC nada hará en Edomex y Coahuila y, si no se suma a alguna alianza, será probablemente todavía menor a ese 5% el porcentaje de sufragios que obtenga en las presidenciales de 2024.

Se entiende que, a pesar de sus números en las encuestas, Luis Donaldo Colosio Riojas no esté motivado a ser candidato presidencial de MC. ¿Cuánto crecería el partido de Dante si lo encabezaran en 2024 figuras salidas de Morena, digamos Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard? No mucho, llegaría tal vez al 10% de los votos, un gran resultado para Movimiento Ciudadano, pero un desastre para quien intente dividir de esa manera a la 4T.

Dante Delgado es un político extraordinariamente inteligente. Debe repensar su estrategia, que funcionó en Nuevo León y Jalisco, pero que no da para más. ¿Debe MC ir en alianza con el PRI y el PAN? Es una pregunta que Dante, y solo Dante debe responder.

El INE

Por último, un aplauso al INE. Una vez más se ha demostrado que la autoridad electoral mexicana funciona con bastante eficacia. Merecen un reconocimiento los y las integrantes de su consejo general: Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana M. Favela Herrera, Martín Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Edmundo Jacobo Molina.

El reto del INE será, ahora, aprender a organizar elecciones con menos recursos, algo que no resulta imposible. Y es que el INE ya no es un instituto joven. Nació, como órgano constitucional autónomo —con el nombre de IFE— en 1996. Ya cuenta con experiencia suficiente como para hacer lo mismo con menos.

No es joven el INE, esto es, ya está maduro y puede mejorar sus procedimientos; sobre todo, puede abaratarlos. Debe hacerlo el Instituto Nacional Electoral antes de que le digan que es demasiado viejo para cambiar, esto es, para hacer algo tan sencillo como el mismo trabajo, con idéntica calidad pero con menos recursos.

“Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida”. Lo dijo —eso creo— Pablo Picasso.

Antes de que el INE envejezca debe eficientar su trabajo. La madura democracia mexicana está preparada para bajarle a su costo, que sin duda es muy elevado.