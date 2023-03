El pago del primer bimestre -enero-febrero- de las Becas del Bienestar ‘Benito Juárez’ ya se realizó pero los siguientes depósitos no se harán de acuerdo con los tiempos esperados, así que los beneficiarios deberán tenerlo en cuenta.

Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional del programa Becas del Bienestar ‘Benito Juárez’ dio a conocer el mes en el que se va a realizar los siguientes dos pagos bimestrales: junio.

Es decir, no habrá depósito por concepto de becas de marzo-abril en el tiempo correspondiente, sino que se aplazará a junio, cuando se cobrarán el segundo y tercer bimestre juntos:

Bimestre Marzo-Abril : se cobra en Junio

: se cobra en Bimestre Mayo-Junio: se cobra en Junio

“El próximo pago de becas corresponderá a los meses de marzo, abril, mayo y junio y se llevara a cabo en el mes de junio” Abraham Vázquez Piceno

Las razones no fueron detalladas, pero se sabe que al menos en los estados de México y Coahuila no es posible sino hasta después de junio para no violar la Ley electoral en el marco de las elecciones 2023.

No obstante el funcionario habló de manera global, por lo que los pagos de todos los estados estarían siendo para el mes mencionado.

Becas llegan a casi 10 millones de estudiantes por casi 20 mil millones de pesos

Abraham Vázquez Piceno detalló que, con cifras del primer bimestre pagado, se han apoyado a casi 10 millones de estudiantes con un presupuesto de casi 20 mil millones de pesos.

¿De cuánto es la beca para primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura?

Para las becas de Educación Básica, que incluyen a primaria y secundaria, se otorgan montos bimestrales de 875 pesos a cinco millones 225 mil 306 beneficiarios con un presupuesto de siete mil 484 millones 860 mil 250 pesos.

En el caso de las becas de Educación Media Superior o bachillerato/preparatoria se benefician a cuatro millones 125 mil 530 estudiantes con un presupuesto de nueve mil 466 millones 607 mil 500 pesos. El monto de beca bimestral también es de 875 pesos.

En el caso de licenciatura se eleva la beca bimestral a dos mil 575 pesos bimestrales y se beneficia a 409 mil 720 personas con un presupuesto total de dos mil 611 millones 768 mil 425 pesos.

El funcionario resaltó que en Educación Media Superior se han incorporado a ese nivel educativo 244 mil beneficiarios que habían desertado.

En el ciclo escolar 2022 2023 ingresaron 1.5 millones de estudiantes a bachillerato y fue ahí cuando se dieron cuenta que 244 están retomando sus estudios, quienes también han sido beneficiados con la beca.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 29 de marzo se presentaron estos números y se comentó sobre anuncio el verificador de estatus en el que los jóvenes podrán ver si están dados de alta, dados de baja, si tienen pagos pendientes o tienen una Tarjeta del Banco del Bienestar en trámite.