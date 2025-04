Azucena Uresti ha volado 4 veces desde el AIFA a pesar de estar “lejísimos”

La periodista Azucena Uresti ha viajado al menos cuatro veces a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Recordamos cómo han sido su último viaje con Aeroméxico y otras experiencias.

Cabe recordar que Azucena Uresti ha señalado que el AIFA es bonito pero que en realidad no es funcional, está lejos y no es más barato usarlo, en comparación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Incluso, ha dado sus recomendaciones sobre el aeropuerto que en realidad le parece tiene vuelos más baratos y es más cercano para algunas zonas de la CDMX.

Cabe recordar que las autoridades del AIFA se han molestado desde el pasado 18 de abril cuando el equipo de Grupo Fórmula fue a reportar que la terminal aérea no tenía una gran afluencia de pasajeros a pesar de ser vacaciones de Semana Santa 2025 e incluso el reportero Enrique Hernández fue detenido.

Ahí Azucena Uresti contó que ha usado antes el AIFA y ha dado su experiencia, aunque le parece que en la mayoría de las veces “está solo”.

“Esta bien bonito… yo he viajado ahí tres veces. Bien lejos, perdón, del Estado de México puede quedar cerca, acá de algunas zonas de la CDMX… lejísimos, hago como dos horas y media de camino... precioso, los baños están limpios, el personal amabilísimo… (pero) viajé hace poquito, era yo, mi alma, la señora que anda vigilando y la gente que íbamos a subir al vuelo, solo… no es sustancialmente más barato que el AICM… es un aeropuerto que no termina de despegar”

Azucena Uresti. Periodista