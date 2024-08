Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya están a la espera de reunirse con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

Hoy martes 27 de agosto, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como su abogado Vidulfo Rosales, se reunen en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las reuniones están marcadas por ser de las últimas con este sexenio, así como la conmemoración de los 10 años de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en la “noche de Iguala” en Ayotzinapa, Guerrero, que terminó con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Ayotzinapa: Padres de los 43 normalistas ya esperan el cambio de gobierno

En un encuentro con la prensa, previa a la reunión de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, su abogado, declaró que saben que estas reuniones con AMLO son de las últimas que tendrán con el mandatario, pero se mantienen a la espera de lo que vaya a pasar.

En esta nueva reunión en Palacio Nacional esperan ver si el gobierno federal tiene novedades de los 43 normalistas, así como las líneas de investigación, además de:

Paradero de los 43 normalistas

Extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)

Extradición de José Ulises Bernabé García, ex juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala

17 compañeros que fueron traslados desde barandilla

Estudiantes que fueron ingresados al 27 batallón de infantería

Al esperar estos avances, los padres de los 43 normalistas serán los que decidan que hacer, mientras con coscientes que las reuniones con AMLO está llegando a su fin y ahora esperan tener las mismas con Claudia Sheinbaum.

“Para nosotros estas reuniones están llegando a su fin, a su término. No hemos visto nosotros que haya algo diferente, siempre es el misma narrativa... Ya mejor esperamos al próximo gobierno” Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas

A su llegada a Palacio Nacional para la reunión de los padres de los 43 de Ayotzinapa con @lopezobrador_, el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, indica que para ellos los encuentros con el presidente “ya están llegando a su fin (…) si es más de lo mismo,… pic.twitter.com/RXvuES6zhW — @diario24horas (@diario24horas) August 27, 2024

Ayotzinapa: Abogado de los padres de los 43 normalistas pide tomar en serio las declaraciones de Tomás Zerón

Por otra parte, Vidulfo Rosales fue cuestionado sobre las declaraciones de Tomás Zerón en un cuestionario en las que señalaba a el ex presidente Enrique Peña Nieto como la persona dio la orden de la construcción de la “Verdad Histórica”.

“Mira si él está diciendo, si Tomás Zerón está diciendo qué es un actor clave, que él fue uno de los artífices de la “verdad histórica”, que a él le encargaron edificar esta investigación. Pues si él dice que le dieron órdenes creo que es importante y se debería de tomar con suma seriedad esa declaración” Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas

Incluso el abogado toma en cuenta el segundo informe de este caso de Alejandro Encinas, ex sub secretario de Derechos Humanos, donde el ex funcionario ya “lo delineaba” y lo “ponía sobre la mesa”